Hoffnung auf Regelreform! Altmeister am Scheideweg

Alonso hofft auf Regelreform

„Ich hätte nie gedacht, dass ich 20 Jahre nach meinem ersten WM-Titel noch hier sein würde“, sagt der Routinier. Auch für 2026 gilt sein Vertrag bei Aston Martin noch. Die große Regelform mit ganz neuen Autos und Motoren und die Hilfe von Design-Genie Adrian Newey sollen Alonso noch einmal an die Spitze bringen. „Wenn die Dinge gut laufen, dann wäre das ein guter Moment, um aufzuhören. Ich bin seit vielen, vielen Jahren einem konkurrenzfähigen Auto nachgejagt. Wenn ich das habe, wäre das ein sehr guter Abschluss meiner Karriere“, erklärt der 44-Jährige vor dem Nachtrennen unter Sauna-Bedingungen in Singapur am Sonntag. Und wenn er nächstes Jahr nicht um Siege mitfährt? „Dann wäre es schwer, aufzugeben, ohne es nochmal zu probieren“, sagt Alonso.