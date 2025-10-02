Vorteilswelt
„Bedeutet mir viel!“

Rückkehr perfekt: Thiem schlägt in Wien auf!

Tennis
02.10.2025 10:10
Dominic Thiem kehrt in sein Wohnzimmer zurück.
Dominic Thiem kehrt in sein Wohnzimmer zurück.(Bild: Urbantschitsch Mario)

Die Rückkehr ist perfekt: Dominic Thiem wird beim Red Bull BassLine am 17. Oktober für einen Abend in der Wiener Stadthalle aufschlagen!

Die ehemalige Nummer 3 der Tennis-Welt ist damit der große Star der 5. Ausgabe des spektakulären Tie-Break-Turniers in Wien und wird mit den bereits fixen Spielern Andrej Rublew und Gael Monfils um den Sieg kämpfen. 

„Das lasse ich mir nicht entgehen“
„Dieses Heimspiel lasse ich mir natürlich nicht entgehen!“ Mit diesen Worten bestätigte Thiem sein Antreten bei Red Bull BassLine in der Wiener Stadthalle.

„Für mich bedeutet es unglaublich viel, wieder am Center Court in der Stadthalle zu spielen“, betont der US-Open-Sieger von 2020, der seine Karriere vor einem Jahr beendet hat. „Ich habe dort einfach so viele schöne Erinnerungen. Es werden hoffentlich richtig viele Fans dabei sein – es ist ja alles andere als selbstverständlich, vor so einer Kulisse Tennis spielen zu dürfen. Das macht es für mich umso besonderer.“

