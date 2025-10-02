Welt trauert um „Heldin und Freundin“ Jane Goodall

„Dachte, sie wären netter als wir“

Goodall beobachtete auch zärtliches Verhalten, Umarmungen, Berührungen und Trauer in Gombe. Eine verheerende Polio-Epidemie unter den Affen und später tödliche Auseinandersetzungen zwischen den Tieren brachten jedoch Ernüchterung in die beinahe paradiesisch anmutende Welt. „Ich dachte, sie wären wie wir, aber netter als wir“, sagte Goodall rückblickend und fügte hinzu: „Ich hatte keine Ahnung von der Brutalität, die sie an den Tag legen können.“