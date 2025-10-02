Soll das Oktoberfest verlängert werden?

Unklar, ob eine Verlängerung machbar wäre

Ob man das Oktoberfest überhaupt verlängern könnte, ist nicht klar. Dabei ginge es nicht nur um die Erlaubnis der Stadt, sondern auch um die Frage, ob das dafür nötige Personal so kurzfristig aufgeboten werden könnte. Geppert hat jedenfalls keine Angst vor einem Ausbleiben der Gäste nach der Bombendrohung. Er ist überzeugt: „Wenn es wieder offen ist, bin ich sicher, dass die Zelte wieder voll sind.“