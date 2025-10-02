Vorteilswelt
Nach Sperre

Soll das Oktoberfest verlängert werden?

Ausland
02.10.2025 10:11
Am Mittwoch blieb das Oktoberfest mehrere Stunden lang gesperrt.
Am Mittwoch blieb das Oktoberfest mehrere Stunden lang gesperrt.(Bild: EPA/DIEGO FEDELE)

Nach einer Bombendrohung am Mittwoch blieb das Oktoberfest in München für mehrere Stunden geschlossen. So hat die Wiesn ihre Pforten statt normalerweise um 10 Uhr erst um 17.30 Uhr geöffnet. Das Gastgewerbe hatte nun eine Idee, wie man die „verlorene Zeit“ wieder aufholen könnte.

Ein tragischer Familienmord sorgte am Mittwoch für Ausnahmezustand auf dem Münchner Oktoberfest. Daraufhin musste die Wiesn stundenlang gesperrt werden, was für Chaos an den Eingängen sorgte – Zehntausende warteten da schon stundenlang auf den Einlass.

Könnte die Wiesn länger offen haben?
Der Gastgewerbeverband „Dehoga“ brachte daraufhin eine Verlängerung der Wiesn ins Spiel. Dies wäre auch ein Zeichen, dass man sich die Lebensfreude nicht verderben lasse, sagte Landesgeschäftsführer Thomas Geppert der Nachrichtenagentur DPA. Schließlich sei die Wiesn „Ein weltbekanntes Symbol für bayerische Gastfreundschaft, Lebensfreude und Zusammenhalt“, wie der „Spiegel“ berichtet.

Unklar, ob eine Verlängerung machbar wäre
Ob man das Oktoberfest überhaupt verlängern könnte, ist nicht klar. Dabei ginge es nicht nur um die Erlaubnis der Stadt, sondern auch um die Frage, ob das dafür nötige Personal so kurzfristig aufgeboten werden könnte. Geppert hat jedenfalls keine Angst vor einem Ausbleiben der Gäste nach der Bombendrohung. Er ist überzeugt: „Wenn es wieder offen ist, bin ich sicher, dass die Zelte wieder voll sind.“

Oktoberfest ist treibender Wirtschaftsfaktor in Deutschland
Das meist 16 Tage dauernde Oktoberfest ist auch ein Wirtschaftsfaktor. Nach früheren Angaben gibt ein durchschnittlicher Gast rund 90 Euro auf der Wiesn aus. Zusammen mit weiteren Ausgaben etwa für Übernachtungen habe der gesamte Wirtschaftswert des bekanntesten Volksfestes der Welt im vergangenen Jahr geschätzte 1,48 Milliarden Euro betragen.

