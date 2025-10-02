Nur 0,2 Prozent! Kaum Inflation in der Schweiz

Österreich hinkt der Schweiz meilenweit hinterher

Am Mittwoch gab auch die Statistik Austria die österreichische September-Inflationsquote bekannt. Die Teuerungsrate sank demnach laut Schnellschätzung nur minimal, nach 4,1 Prozent im August. Stärkster Preistreiber war erneut der Dienstleistungsbereich mit einem Preiszuwachs von 4,7 Prozent. Die Preise in Österreich steigen seit geraumer Zeit stärker als in der Eurozone, für die die EZB eine Inflationsrate von knapp unter 2,0 Prozent anpeilt.