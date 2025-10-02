Unfall in Graz: Lkw-Anhänger kippte auf Kleinwagen

Am Donnerstagmorgen kippte in Graz ein Lkw-Anhänger in einer Kurve auf ein entgegenkommendes Auto. Der Pkw wurde komplett zerbeult – die Lenkerin hatte wohl einen Schutzengel.
In der Alten Poststraße kam es in den frühen Morgenstunden zu einem heiklen Unfall. Um 5 Uhr wurde die Berufsfeuerwehr Graz wegen eines schwerbeschädigten Fahrzeugs und eines umgekippten Lkw alarmiert.
Kontrolle verloren
Was war geschehen? In einer Kurve verlor ein Lkw-Fahrer die Kontrolle über einen Anhänger – dieser kippte um und stürzte auf ein entgegenkommendes Auto. Direkt darauf kollidierte noch ein zweiter Pkw mit dem Anhänger.
Schwieriger Einsatz
Die Lenkerin des Kleinwagens, auf den der Anhänger kippte, hatte Glück im Unglück: „Aufgrund der starken Deformierung des Pkw ist von Glück zusprechen, dass die Lenkerin nicht schwerer eingeklemmt und verletzt wurde“, schreibt die Berufsfeuerwehr Graz. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht – und der Lkw-Anhänger wurde mit zwei Seilwinden aufgestellt.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.