Unfall in Graz: Lkw-Anhänger kippte auf Kleinwagen

Schwieriger Einsatz

Die Lenkerin des Kleinwagens, auf den der Anhänger kippte, hatte Glück im Unglück: „Aufgrund der starken Deformierung des Pkw ist von Glück zusprechen, dass die Lenkerin nicht schwerer eingeklemmt und verletzt wurde“, schreibt die Berufsfeuerwehr Graz. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht – und der Lkw-Anhänger wurde mit zwei Seilwinden aufgestellt.