Eisgenuss von Ben & Jerry‘s gewinnen

Die Geschichte von Ben & Jerry’s begann im Mai 1978 in Burlington, Vermont: mit den beiden Freunden Ben und Jerry, die in einer umgebauten Tankstelle damit anfingen, wundersame Eissorten mit ausgefallenen Namen herzustellen. Sie glaubten fest daran, dass Eiscreme vieles besser machen kann – und so setzt sich die Marke bis heute für Menschenrechte, soziale und wirtschaftliche Gerechtigkeit und Umweltschutz ein