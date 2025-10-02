Eisgenuss von Ben & Jerry‘s gewinnen

Vorteilswelt
02.10.2025 09:12
(Bild: Ben & Jerry‘s)

Ab sofort im Handel: Die neuen „Peaces“ von Ben & Jerry’s bringen Cookie Dough und Salted Caramel Brownie als handliche Eishappen ins Kühlregal – ganz ohne Löffel. Ideal für unterwegs oder gemütliche Momente zuhause… und mit etwas Glück gibt es tolle Preise zu gewinnen!

0 Kommentare

Die neuen Snacks von Ben & Jerry’s setzen auf bekannte Geschmacksrichtungen in neuem Format. Die „Cookie Dough Peaces“ kombinieren Vanilleeis mit einem soften Kekskern, umhüllt von Kakaoglasur. Die „Salted Caramel Brownie Peaces“ bieten Karamelleis mit schokoladigem Brownie-Herz. Wie bei allen Produkten der Marke stammen auch hier viele Zutaten aus fairem Handel. 

(Bild: Ben & Jerry‘s)

Fairer Genuss für zwischendurch
Wie bei allen Produkten der Marke stammen auch hier die Zutaten aus fairem Handel. Die Peaces sind ab sofort im österreichischen Lebensmittelhandel erhältlich und eignen sich besonders für den kleinen Genuss zwischendurch – ganz ohne Löffel.

Das ist Ben & Jerry‘s

Die Geschichte von Ben & Jerry’s begann im Mai 1978 in Burlington, Vermont: mit den beiden Freunden Ben und Jerry, die in einer umgebauten Tankstelle damit anfingen, wundersame Eissorten mit ausgefallenen Namen herzustellen. Sie glaubten fest daran, dass Eiscreme vieles besser machen kann – und so setzt sich die Marke bis heute für Menschenrechte, soziale und wirtschaftliche Gerechtigkeit und Umweltschutz ein

Mitmachen und gewinnen 
Die „Krone“ verlost anlässlich des Launches der neuen Peaces von Ben & Jerry‘s 3 x Eistaschen mit jeweils den Peaces „Salted Caramel Brownie“ & „Cookie Dough“ + Ben & Jerry’s T-Shirt. . Einfach das untenstehende Formular ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist der 10. Oktober, 09:00 Uhr. 

Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle teilnehmenden Abonnenten des „Krone-kocht“ Newsletters gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es bis zum Teilnahmeschluss noch werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier

