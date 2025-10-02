Eisgenuss von Ben & Jerry‘s gewinnen

Ab sofort im Handel: Die neuen „Peaces“ von Ben & Jerry’s bringen Cookie Dough und Salted Caramel Brownie als handliche Eishappen ins Kühlregal – ganz ohne Löffel. Ideal für unterwegs oder gemütliche Momente zuhause… und mit etwas Glück gibt es tolle Preise zu gewinnen!
Die neuen Snacks von Ben & Jerry’s setzen auf bekannte Geschmacksrichtungen in neuem Format. Die „Cookie Dough Peaces“ kombinieren Vanilleeis mit einem soften Kekskern, umhüllt von Kakaoglasur. Die „Salted Caramel Brownie Peaces“ bieten Karamelleis mit schokoladigem Brownie-Herz. Wie bei allen Produkten der Marke stammen auch hier viele Zutaten aus fairem Handel.
Fairer Genuss für zwischendurch
Wie bei allen Produkten der Marke stammen auch hier die Zutaten aus fairem Handel. Die Peaces sind ab sofort im österreichischen Lebensmittelhandel erhältlich und eignen sich besonders für den kleinen Genuss zwischendurch – ganz ohne Löffel.
Die Geschichte von Ben & Jerry’s begann im Mai 1978 in Burlington, Vermont: mit den beiden Freunden Ben und Jerry, die in einer umgebauten Tankstelle damit anfingen, wundersame Eissorten mit ausgefallenen Namen herzustellen. Sie glaubten fest daran, dass Eiscreme vieles besser machen kann – und so setzt sich die Marke bis heute für Menschenrechte, soziale und wirtschaftliche Gerechtigkeit und Umweltschutz ein
Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ verlost anlässlich des Launches der neuen Peaces von Ben & Jerry‘s 3 x Eistaschen mit jeweils den Peaces „Salted Caramel Brownie“ & „Cookie Dough“ + Ben & Jerry’s T-Shirt. . Einfach das untenstehende Formular ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist der 10. Oktober, 09:00 Uhr.
Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle teilnehmenden Abonnenten des „Krone-kocht“ Newsletters gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es bis zum Teilnahmeschluss noch werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.