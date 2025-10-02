44 Gondeln sorgen für windfreie Fahrt aufs Aineck

Der alte Sessellift findet übrigens teilweise wieder Verwendung. „Teile des Dreier-Sesselliftes kommen in anderen Skigebieten wieder zum Einsatz“, sagt Bogensperger. Zu beklagen gab es auf der Mega-Baustelle am Katschberg leider auch einen Toten. Im Sommer stürzte, wie berichtet, ein Arbeiter aus mehreren Metern in die Tiefe. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.

Großer Meilenstein für die Region

Der Gondelbau bedeutet für den Katschberg einen Meilenstein. „Das mehrere Millionen Euro schwere Projekt ist ein wichtiger Fortschritt für unseren Tourismusort. Denn die Fahrt auf das Aineck war bisher alles andere als angenehm. Der Bereich ist extrem windig. Es war kalt und die Liftanlage extrem alt“, weiß der Unternehmer und freut sich auf den Neubetrieb. Die Resonanz auf die neue Bahn sei jedenfalls groß. Jetzt hoffen Vertreter nur noch auf einen tief verschneiten Winter.