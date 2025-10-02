Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Liftanlage am Katschi

44 Gondeln sorgen für windfreie Fahrt aufs Aineck

Kärnten
02.10.2025 10:01
Die Pfeiler für die neue Bahn stehen, auch das Seil wurde gespannt.
Die Pfeiler für die neue Bahn stehen, auch das Seil wurde gespannt.(Bild: Roland Holitzky)

Kärnten und Salzburg haben eine neue Verbindungsstrecke – und zwar die hochmoderne Gondelbahn im länderübergreifenden Skigebiet Katschberg. 

0 Kommentare

Frösteln während der Bahnfahrt auf das Aineck ist ab der kommenden Wintersaison Geschichte. Denn eine hochmoderne Gondelbahn mit insgesamt 44 Gondeln und jeweils acht Sitzplätzen ist am Katschberg gerade im Entstehen. „Die Arbeiten schreiten gut voran, es gab natürlich einen Verzug. Auch weil unsere Bahn nicht das einzige Projekt in Österreich ist“, sagt Bergbahnenchef Josef Bogensperger.

Dennoch soll einer rechtzeitigen Eröffnung mit Saisonanfang nichts im Wege stehen. „Die Bahn muss außerdem zuerst einen Probebetrieb überstehen, bevor sie für alle eröffnet wird“, sagt der Kärntner Bergbahnen-Sprecher.

Gondeln müssen noch zusammengebaut werden
Die Pfeiler stehen bereits und auch das Seil wurde gespannt. Nun warten die Zuständigen noch auf die gut 44 Gondeln, die nach der Lieferung noch zusammengebaut werden müssen. Und damit kann der Probebetrieb auch schon langsam starten.

Zitat Icon

Die Gondelbahn ist eine wichtige Verbindung im grenzüberschreitenden Skigebiet. Die Freude ist groß, das sieht man an Buchungen.

Josef Bogensperger, Katschbergbahnen

Der alte Sessellift findet übrigens teilweise wieder Verwendung. „Teile des Dreier-Sesselliftes kommen in anderen Skigebieten wieder zum Einsatz“, sagt Bogensperger. Zu beklagen gab es auf der Mega-Baustelle am Katschberg leider auch einen Toten. Im Sommer stürzte, wie berichtet, ein Arbeiter aus mehreren Metern in die Tiefe. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.

Großer Meilenstein für die Region
Der Gondelbau bedeutet für den Katschberg einen Meilenstein. „Das mehrere Millionen Euro schwere Projekt ist ein wichtiger Fortschritt für unseren Tourismusort. Denn die Fahrt auf das Aineck war bisher alles andere als angenehm. Der Bereich ist extrem windig. Es war kalt und die Liftanlage extrem alt“, weiß der Unternehmer und freut sich auf den Neubetrieb. Die Resonanz auf die neue Bahn sei jedenfalls groß. Jetzt hoffen Vertreter nur noch auf einen tief verschneiten Winter.

Die Tageskarte für einen Erwachsenen kostet heuer 69,50 Euro. „Kärntens Bergbahnen haben die 70 Euro bei den Liftpreisen heuer noch nicht geknackt.“

Porträt von Elisa Aschbacher
Elisa Aschbacher
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

US-Präsident Donald Trump war auch auf die Stimmen einiger Demokraten angewiesen. Doch der ...
„Shutdown“, aber:
Trump und Kongressmitglieder werden weiter bezahlt
An Bord mehrerer Segelboote sind Webcams angebracht, die die Reise nach Gaza live im Internet ...
Wie reagiert Israel?
Gaza-Hilfsflotte erreichte „Hochrisikozone“
SPÖ-Ministerin Schumann – von der Gewerkschaft in ein Mega-Ressort mit vielen Baustellen und ...
SPÖ-Sozialministerin
Schumann: „Wir haben keine Pensionen gekürzt“
Zum Glück hatte es geregnet und das Opfer hatte einen Regenschirm dabei.
Vorfall in Indien
Mann wehrt Bärenangriff ab – mit Regenschirm
Lorenz Kraus gab eine schriftliche Erklärung über den Tod seiner Eltern ab. Dann machte er vor ...
Sofort verhaftet
Schockierendes Geständnis bei Live-Interview
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Extremwetter hält Italien und Kroatien in Atem
256.922 mal gelesen
Das im Sommer so sehr aufgeheizte Mittelmeer entlädt derzeit seine ganze Kraft mit starken ...
Ausland
Familienblutbad in München: Sohn erschießt Vater
225.306 mal gelesen
Ein Brand in einem Münchner Einfamilienhaus hat am Mittwoch einen Großeinsatz von Polizei und ...
Tirol
TV-Köche mühten sich vergeblich: Gasthof schließt
183.422 mal gelesen
Krone Plus Logo
Verwaister Gastgarten, verwaiste Gaststuben – so sieht es derzeit beim Ausflugsziel aus.
Gericht
Weitere Ermittlungen gegen Burschen aus Fall Anna
1716 mal kommentiert
Einer der zehn Angeklagten im Prozess vergangene Woche
Innenpolitik
Schumann: „Wir haben keine Pensionen gekürzt“
1344 mal kommentiert
SPÖ-Ministerin Schumann – von der Gewerkschaft in ein Mega-Ressort mit vielen Baustellen und ...
Wirtschaft
Nächste saftige Teuerung bei Lebensmitteln
1164 mal kommentiert
Mehr Kärnten
Liftanlage am Katschi
44 Gondeln sorgen für windfreie Fahrt aufs Aineck
Weniger Konkurrenz
ÖSV-Athletin träumt jetzt vom Olympia-Debüt
Krone Plus Logo
Was liegt, das pickt
Achtung, Falle: Wo man bei Vertrag aufpassen muss
Naturfilmer
Dem Hirsch so nah: Wilder Zauber vor der Kamera!
Mehr Angebot, Projekte
Start ins Studienjahr: Alles neu macht die AAU
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf