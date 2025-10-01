Neue Lesevideos: „Kamera läuft und Action bitte“

Wir kommen Euch in der Schule besuchen!

Und jetzt verrate ich euch noch etwas: Im kommenden Jahr besuchen Leseonkel Christian und ich euch direkt in euren Schulen. Wir bringen jede Menge lustige Geschichten mit und werden ganz viel Spaß haben. Also schnapp dir am besten gleich deine Lehrerin oder deinen Lehrer, denn sie können uns ganz einfach anschreiben – schau einfach oben in den Infokasten!

Winke Winke, euer Theo