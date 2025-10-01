Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Abenteuer Lesen

Neue Lesevideos: „Kamera läuft und Action bitte“

Kärnten
01.10.2025 05:00

Habt ihr euch schon einmal gefragt, wie unsere Gäste in den Zauberrahmen kommen und wie ein Lesevideo entsteht? Das und vieles mehr erfährst du unter: www.kidskrone.at 

0 Kommentare

Halli Hallo, liebe Lesefüchse! Ab Oktober geht’s wieder los: Unsere brandneuen Lesevideos starten! Ich kann euch jetzt schon versprechen: Es wird fuchstastisch lustig, spannend und voller Überraschungen.

Aber habt ihr euch schon einmal gefragt, wie so ein Lesevideo eigentlich entsteht? Ich nehme euch hinter die Kulissen mit. Bevor überhaupt eine Kamera läuft, wühlt sich Leseonkel Christian durch ganze Bücherberge und gräbt tief in der Bücherkiste. So sorgt er dafür, dass unser Programm bunt und abwechslungsreich wird.

Neues Lese-Wohnzimmer und viele lustige Bücher
Im kommenden Jahr haben wir uns für ein eigenes Lese-Set entschieden, das heißt, es wird eine künstliche Kulisse hergestellt. Dafür haben wir Bühnenzauberin Andrea ins Team geholt. Sie stellt sicher, dass jedes Buch, unser Zauberkasten und selbst die winzigste Kleinigkeit am richtigen Platz liegen.

Martin, Julia und Clara (v.l.) haben hinter der Kamera alles im Griff.
Martin, Julia und Clara (v.l.) haben hinter der Kamera alles im Griff.(Bild: Julia Eder)
Soll ich heuer in deine Klasse kommen?
Soll ich heuer in deine Klasse kommen?(Bild: Evelyn Hronek)
m Oktober kommt uns Paddington Bär in unserem Zauberrahmen besuchen.
m Oktober kommt uns Paddington Bär in unserem Zauberrahmen besuchen.(Bild: Julia Eder)
Julia filmt Christian „Over Shoulder“ – damit ihr die Zeichnungen sehen könnt.
Julia filmt Christian „Over Shoulder“ – damit ihr die Zeichnungen sehen könnt.(Bild: Julia Eder)
Leseonkel Christian ist schon auf unsere Gäste gespannt.
Leseonkel Christian ist schon auf unsere Gäste gespannt.(Bild: Julia Eder)

Damit ihr uns gut sehen könnt, wird das „Lese-Wohnzimmer“ ordentlich ausgeleuchtet. Schließlich soll alles hell, gemütlich und ein bisschen magisch aussehen. Julia ist unsere Regie- und Kamerachefin. Sie entscheidet, wo die Kameras stehen und wie Leseonkel Christian seine Sätze am besten liest. Martin ist der Tonmeister und spitzt die Ohren wie ein Fledermausfuchs. Er passt auf, dass jedes Wort kristallklar klingt.

Wie kommen die Figuren in den kleinen Zauberrahmen?
Clara kümmert sich um die zweite Kamera und um all die Dinge, die man zwar nicht sofort sieht, die aber wichtig sind, damit alles klappt. Wenn Licht, Kameras und Ton eingerichtet sind, kann es mit dem Lesen losgehen. Neben Leseonkel Christian besuchen uns auch wieder viele lustige Gäste im Zauberrahmen.

Soll Theo und Christian in deine Schule kommen?

Schickt eure Einsendungen mit dem Kennwort „THEO“ an die „Kärntner Krone“, Krone Platz 1, 9020 Klagenfurt oder an theo@krone.at  

Wie die da hineinkommen? Das ist fast wie Zauberei. Erst einmal dient ein sogenannter Greenscreen in unserem Zauberrahmen als Hintergrund, anschließend filmt die Kamera unseren Gast. Der Computer erkennt die grüne Farbe im Zauberrahmen und entfernt sie. So taucht beispielsweise Frau Kneberwecht auf – sie wirst du in unserem Making-of-Video auch sehen.

Wir kommen Euch in der Schule besuchen!
Und jetzt verrate ich euch noch etwas: Im kommenden Jahr besuchen Leseonkel Christian und ich euch direkt in euren Schulen. Wir bringen jede Menge lustige Geschichten mit und werden ganz viel Spaß haben. Also schnapp dir am besten gleich deine Lehrerin oder deinen Lehrer, denn sie können uns ganz einfach anschreiben – schau einfach oben in den Infokasten!

Winke Winke, euer Theo

Porträt von Christian Krall
Christian Krall
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Zum Glück hatte es geregnet und das Opfer hatte einen Regenschirm dabei.
Vorfall in Indien
Mann wehrt Bärenangriff ab – mit Regenschirm
Lorenz Kraus gab eine schriftliche Erklärung über den Tod seiner Eltern ab. Dann machte er vor ...
Sofort verhaftet
Schockierendes Geständnis bei Live-Interview
US-Präsident Donald Trump hat vor seinem Treffen mit Israels Ministerpräsident Benjamin ...
Vor Netanyahu-Empfang
Geisel-Familien appellieren an Trumps „Macht“
Lola Young bei den MTV Video Music Awards im September 2025
Sorge um Gesundheit
Sängerin Lola Young kollabiert während Auftritt
In der Nacht auf Freitag sind in Schleswig-Holstein Drohnen gesichtet worden. Nun hat sich der ...
Das plant Deutschland
Dobrindt: „Sichtungen von Drohnen ernst nehmen“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Extremwetter hält Italien und Kroatien in Atem
243.740 mal gelesen
Das im Sommer so sehr aufgeheizte Mittelmeer entlädt derzeit seine ganze Kraft mit starken ...
Salzburg
Das ist die nächste Personal-Rochade am TV-Schirm
156.449 mal gelesen
Bereits ein bewährtes Team in der Vergangenheit, jetzt mit neuer Aufgabe betraut: Stefanie ...
Formel 1
Formel 1: Neue Strecke bricht bereits alle Rekorde
111.590 mal gelesen
Die Formel 1 gastiert 2026 in Madrid.
Gericht
Weitere Ermittlungen gegen Burschen aus Fall Anna
1649 mal kommentiert
Einer der zehn Angeklagten im Prozess vergangene Woche
Außenpolitik
Darum verletzt Russland Europas Luftraum
1334 mal kommentiert
Eskalieren oder zusehen? Eine schwierige Entscheidung für EU und NATO.
Innenpolitik
Ministerin kündigt Reform des Sexualstrafrechts an
1171 mal kommentiert
Die Justizministerin zieht Konsequenzen aus dem Fall Anna und kündigt eine Reform des ...
Mehr Kärnten
Krone Plus Logo
Prozess in Kärnten
So leicht kann auch die KI betrogen werden
Abenteuer Lesen
Neue Lesevideos: „Kamera läuft und Action bitte“
Politik und Wirtschaft
Die 380-kV-Leitung sorgt für gemischte Gefühle
Krone Plus Logo
Höchstrichter prüfen
Wirbel um „tendenziöse“ Volksbefragung in Kärnten
Krone Plus Logo
Austria-Übernahme
„Karajica schafft es alleine jetzt nicht mehr!“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf