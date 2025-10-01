Wirtin soll ihr eigenes Gasthaus abgefackelt haben

Gebäude war mit 5,9 Millionen Euro versichert

Die Anklage ist überzeugt, das Motiv zu kennen: Geldprobleme. So habe die Wirtin etwa für Ausbauten einen beträchtlichen Kredit aufgenommen und Gästezimmer vermietet – ein Geschäft, das mit der Pandemie im Jahr 2020 schlagartig einbrach. 2023 habe sie sich entschlossen, Asylwerber in den Räumen aufzunehmen. Weil das nicht genügend Kapital gebracht habe, soll die Frau den Brand gelegt haben – das Gebäude war mit 5,9 Millionen Euro versichert. Im Falle einer Verurteilung drohen ihr ein bis zehn Jahre Haft.