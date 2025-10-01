Barcelona gegen Paris St.-Germain – ab 21 Uhr LIVE

Kracher am zweiten Spieltag der UEFA Champions League. Der FC Barcelona empfängt Titelverteidiger Paris Saint-Germain, wir berichten ab 21 Uhr live – siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
Das Starensemble von Paris Saint-Germain reist in kleiner Besetzung nach Barcelona. Die Verletztenliste des Titelverteidigers ist vor dem Champions-League-Hit prominent und lang: Ballon d‘Or-Gewinner Ousmane Dembele, Jungstar Desire Doue und Kapitän Marquinhos fehlten bereits zuletzt, beim 2:0-Ligasieg gegen Auxerre erwischte es auch Dribbelkünstler Khvicha Kvaratskhelia. Weitere Akteure bangen um ihren Einsatz.
Vom kleinen Stamm, der im Frühjahr Fußball-Europa begeistert hat, ist in der Offensive nur noch Bradley Barcola übrig. „Natürlich ist das bitter, aber Verletzungen gehören bei diesem intensiven Spielplan dazu. Wichtig ist, dass wir positiv bleiben“, meinte PSG-Trainer Luis Enrique. Immerhin reisten die ebenfalls blessierten Mittelfeld-Stars Vitinha und Joao Neves mit der Mannschaft nach Katalonien.
Barca darf auf Geniestreiche von Yamal hoffen
Im Estadi Olimpic Lluis Companys wartet die größte Bewährungsprobe der noch kurzen Saison. „Es ist eine wahre Freude, gegen eine Mannschaft zu spielen, die dieselbe Identität und Mentalität hat wie wir“, meinte Enrique, der mit Barca als Trainer 2015 die Königsklasse und als Spieler einige große Titel gewonnen hat. Das mögliche Traumfinale fiel im Vorjahr aus, weil sich die Elf von Hansi Flick beim Offensivfeuerwerk gegen Inter Mailand im Halbfinale sieben Gegentreffer einfing. In die diesjährige Ligaphase starteten beide siegreich.
Es sei schade, dass nun auf beiden Seiten viele Spieler fehlten, erklärte Enrique mit Blick auf die Ausfälle des Gegners. Raphinha, der zweitbeste Scorer der Vorsaison nach Robert Lewandowski, Stammkeeper Joan Garcia, Mittelfeldmotor Gavi und Fermin Lopez sind für das Spiel kein Thema. Lamine Yamal dürfte auflaufen. Der Jungstar absolvierte gegen Real Sociedad seinen ersten Einsatz seit August.
Dass Yamal bei der Weltfußballer-Wahl nur auf Platz zwei hinter Dembele landete, dient dem Jungstar laut Flick als Motivation. Ansonsten ist der deutsche Coach meist bemüht, den Überflieger am Boden zu halten. „Ich mag dieses ‘Super‘-Etikett nicht“, sagte Flick am Dienstag über Yamal. „Er ist außergewöhnlich, aber er ist 18 und muss sich darauf konzentrieren, alle Aspekte seines Spiels zu verbessern, einschließlich in der Defensive.“
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.