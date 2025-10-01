Vorteilswelt
Champions League:

Barcelona gegen Paris St.-Germain – ab 21 Uhr LIVE

Champions League
01.10.2025 05:19
Barcelona-Star Lamine Yamal
Barcelona-Star Lamine Yamal(Bild: AP/Joan Monfort)

Kracher am zweiten Spieltag der UEFA Champions League. Der FC Barcelona empfängt Titelverteidiger Paris Saint-Germain, wir berichten ab 21 Uhr live – siehe Ticker unten.

Hier der Liveticker:

Das Starensemble von Paris Saint-Germain reist in kleiner Besetzung nach Barcelona. Die Verletztenliste des Titelverteidigers ist vor dem Champions-League-Hit prominent und lang: Ballon d‘Or-Gewinner Ousmane Dembele, Jungstar Desire Doue und Kapitän Marquinhos fehlten bereits zuletzt, beim 2:0-Ligasieg gegen Auxerre erwischte es auch Dribbelkünstler Khvicha Kvaratskhelia. Weitere Akteure bangen um ihren Einsatz.

Dembele wird heute nicht spielen.
Dembele wird heute nicht spielen.(Bild: AFP/FRANCK FIFE)

  Vom kleinen Stamm, der im Frühjahr Fußball-Europa begeistert hat, ist in der Offensive nur noch Bradley Barcola übrig. „Natürlich ist das bitter, aber Verletzungen gehören bei diesem intensiven Spielplan dazu. Wichtig ist, dass wir positiv bleiben“, meinte PSG-Trainer Luis Enrique. Immerhin reisten die ebenfalls blessierten Mittelfeld-Stars Vitinha und Joao Neves mit der Mannschaft nach Katalonien.

Barca darf auf Geniestreiche von Yamal hoffen
Im Estadi Olimpic Lluis Companys wartet die größte Bewährungsprobe der noch kurzen Saison. „Es ist eine wahre Freude, gegen eine Mannschaft zu spielen, die dieselbe Identität und Mentalität hat wie wir“, meinte Enrique, der mit Barca als Trainer 2015 die Königsklasse und als Spieler einige große Titel gewonnen hat. Das mögliche Traumfinale fiel im Vorjahr aus, weil sich die Elf von Hansi Flick beim Offensivfeuerwerk gegen Inter Mailand im Halbfinale sieben Gegentreffer einfing. In die diesjährige Ligaphase starteten beide siegreich.

Es sei schade, dass nun auf beiden Seiten viele Spieler fehlten, erklärte Enrique mit Blick auf die Ausfälle des Gegners. Raphinha, der zweitbeste Scorer der Vorsaison nach Robert Lewandowski, Stammkeeper Joan Garcia, Mittelfeldmotor Gavi und Fermin Lopez sind für das Spiel kein Thema. Lamine Yamal dürfte auflaufen. Der Jungstar absolvierte gegen Real Sociedad seinen ersten Einsatz seit August.

Lamine Yamal (l.) und Hansi Flick
Lamine Yamal (l.) und Hansi Flick(Bild: EPA/Quique GarcÌa)

Dass Yamal bei der Weltfußballer-Wahl nur auf Platz zwei hinter Dembele landete, dient dem Jungstar laut Flick als Motivation. Ansonsten ist der deutsche Coach meist bemüht, den Überflieger am Boden zu halten. „Ich mag dieses ‘Super‘-Etikett nicht“, sagte Flick am Dienstag über Yamal. „Er ist außergewöhnlich, aber er ist 18 und muss sich darauf konzentrieren, alle Aspekte seines Spiels zu verbessern, einschließlich in der Defensive.“

