Barcelona gegen Paris St.-Germain – ab 21 Uhr LIVE

Barca darf auf Geniestreiche von Yamal hoffen

Im Estadi Olimpic Lluis Companys wartet die größte Bewährungsprobe der noch kurzen Saison. „Es ist eine wahre Freude, gegen eine Mannschaft zu spielen, die dieselbe Identität und Mentalität hat wie wir“, meinte Enrique, der mit Barca als Trainer 2015 die Königsklasse und als Spieler einige große Titel gewonnen hat. Das mögliche Traumfinale fiel im Vorjahr aus, weil sich die Elf von Hansi Flick beim Offensivfeuerwerk gegen Inter Mailand im Halbfinale sieben Gegentreffer einfing. In die diesjährige Ligaphase starteten beide siegreich.