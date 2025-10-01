Wegen ähnlichem Namen in Haft und Geburt verpasst

Samuel Vasquez versuchte alles, um die Cops zu überzeugen, dass sie den falschen Mann verhaftet hatten. Die Fakten lagen eindeutig auf seiner Seite. Nicht nur wurde sein Nachname in der Mitte mit „s“ und nicht mit „z“ geschrieben, er war zwölf Jahren jünger, zehn Zentimeter größer und gut 18 Kilo schwerer als der gesuchte Vazquez. Mal ganz abgesehen davon, dass sie sich auch im Gesicht gar nicht ähnlich sahen. Das Unglaubliche: Er stieß bei der Polizei auf taube Ohren. Während seine Frau allein entband, wurde der 29-Jährige nach Polk County verfrachtet – an einen Ort, an dem er noch nie zuvor gewesen war.