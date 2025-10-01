28 steirische Standorte von Unimarkt-Aus betroffen

Nach Oberösterreich, wo Unimarkt österreichweit am stärksten vertreten ist, gibt es in der Steiermark die meisten Filialen. Rund 120 steirische Mitarbeiter sind allein in den zehn eigenen Filialen von den bevorstehenden Veränderungen und drohenden Schließungen betroffen. Aber auch in der Steiermark gebe es großes Interesse an der Weiterführung der Standorte im Sinne der Nahversorgung, heißt es vonseiten der Supermarktkette.