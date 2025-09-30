Opfer schüttet Goldschatz in Tasche von Betrüger

Diesmal war ein angeblicher Staatsanwalt am anderen Ende. Dieser machte der 91-Jährigen das „Angebot“, dass er gegen Bezahlung dafür sorgen könne, dass der Unfall nicht publik gemacht, nicht „an die große Glocke gehängt“ werde. Völlig unter Druck gesetzt willigte das überforderte Opfer schließlich ein, ihr Erspartes in Form von Goldmünzen dafür einzusetzen.