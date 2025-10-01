BVB, Arsenal, ManCity und Co. ab 21 Uhr im Einsatz

Mit dem 1:4 in Brügge legten die Südfranzosen in der Königsklasse einen Fehlstart hin, während City zuhause Napoli 2:0 schlug und von den jüngsten fünf Pflichtspielen vier gewann. Das einzige Remis der Truppe von Pep Guardiola gab es gegen Arsenal. Der Star-Coach schlug dennoch Alarm. Rodri, der Weltfußballer von 2024, setzte zuletzt mit Schmerzen in jenem Knie aus, in dem zuvor das Kreuzband gerissen war.