BVB, Arsenal, ManCity und Co. ab 21 Uhr im Einsatz

Zweiter Spieltag der UEFA Champions League. Mit dem sportkrone.at-Konferenzticker sind Sie bei sieben Partie live dabei – siehe Ticker unten.
Hier der Konferenzticker:
In Monaco erzählte Adi Hütter dieser Tage der Sportzeitung „L‘Equipe“, wie er Barcelona die einzige Ligaphasen-Niederlage (2:1) der Vorsaison zugefügt hat. In der Gegenwart teilt der Vorarlberger Trainer mit Flick und Enrique Verletzungssorgen. Vor einer wichtigen Woche, die mit dem Derby de la Cote d‘Azur gegen Nizza abgeschlossen wird, ist das Mittelfeld ausgedünnt. Und vor dem Heimspiel gegen Manchester City muss er auch die Innenverteidigung umbauen.
Schwer im Magen liegen Hütter 14 Gegentore in sieben Spielen bei 15 erzielten Toren. „Wir müssen analysieren, warum wir derzeit nicht solide genug spielen“, bekräftigte Hütter nach der 1:3-Niederlage bei Nachzügler Lorient am Wochenende. „Manchester City ist eine der besten Mannschaften der Welt. Jeder kennt ihre Spieler und den Trainer. Wir werden viel leiden müssen.“
Mit dem 1:4 in Brügge legten die Südfranzosen in der Königsklasse einen Fehlstart hin, während City zuhause Napoli 2:0 schlug und von den jüngsten fünf Pflichtspielen vier gewann. Das einzige Remis der Truppe von Pep Guardiola gab es gegen Arsenal. Der Star-Coach schlug dennoch Alarm. Rodri, der Weltfußballer von 2024, setzte zuletzt mit Schmerzen in jenem Knie aus, in dem zuvor das Kreuzband gerissen war.
