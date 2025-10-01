So leicht kann auch die KI betrogen werden

Fake-Anrufe, falsche Bilder und Geschichten – Gauner haben die Künstliche Intelligenz als nützliches Werkzeug schon für sich entdeckt. Aber wie schaut es umgekehrt aus? Was ist, wenn die KI quasi zum Opfer wird? Ein kurioser Betrugsprozess aus Kärnten zeigt, dass hier die rechtlichen Rahmenbedingungen noch hinterherhinken.
Frau V. nimmt es mit der Wahrheit nicht so genau. Das unterstreichen vier Vorstrafen wegen Betrugsdelikten, zu der nun auch der fünfte Kriminalfall passt. Die Polizeiinspektion Wolfsberg kam der 41-jährigen Mutter auf die Schliche, nachdem sie bei mehreren Online-Versandhäusern Kleidung für sich und das Kind bestellt hatte – allerdings auf fremden Namen und mit gefälschten Angaben, sodass die Ware letztlich zwar bei ihr, die Rechnungen aber bei einem Mann landeten, der mit den Forderungen für Büstenhalter oder Damenstiefel wenig anzufangen wusste.
