Gebühren für Gräber: Fair oder doch eine Abzocke?

Sie verglich die Kosten für ihr Doppelgrab mit anderen Gemeinden und staunte nicht schlecht als sie sah, dass etwa in St. Margarethen überhaupt nur 200 Euro für zehn Jahre verrechnet werden und sogar in Eisenstadt nur rund 388 Euro. Die „Krone“ ging den Unterschieden bei den Kosten für Gräber auf den Grund.