Kosten auf Friedhöfen

Gebühren für Gräber: Fair oder doch eine Abzocke?

Burgenland
01.10.2025 06:00
Der Friedhof in Neufeld mit unterschiedlich teuren Gräbern.
Der Friedhof in Neufeld mit unterschiedlich teuren Gräbern.(Bild: Bettina Mader, Krone KREATIV)

Umsonst ist der Tod, aber gratis leider nicht. Hinterbliebene werden für Gräber oft jahrelang zur Kasse gebeten.

Mit einer ziemlich drastischen Erhöhung der Grab-Benützungskosten wandte sich eine Leserin aus dem Burgenland an die „Krone“: „Mein Sohn ist vor elf Jahren gestorben, und ich habe damals bereits mehr als 600 Euro für zehn Jahre Benützung im neuen Teil des Neufelder Friedhofs bezahlt. Für die nächsten zehn Jahre muss ich nun gar 900 Euro Benützungskosten bezahlen.“

Sie verglich die Kosten für ihr Doppelgrab mit anderen Gemeinden und staunte nicht schlecht als sie sah, dass etwa in St. Margarethen überhaupt nur 200 Euro für zehn Jahre verrechnet werden und sogar in Eisenstadt nur rund 388 Euro. Die „Krone“ ging den Unterschieden bei den Kosten für Gräber auf den Grund.

Burgenland
