Effizienter: DeepSeek stellt neue KI-Version vor

Das chinesische Startup DeepSeek hat eine überarbeitete Version seiner gleichnamigen Künstlichen Intelligenz vorgestellt. Das Modell „V3.2-Exp“ sei ein „Zwischenschritt zur Architektur der nächsten Generation“, teilte das Unternehmen am Montag mit.
Es beinhalte demnach unter anderem die Technologie „Sparse Attention“, die den Bedarf an Rechenleistung für die Bearbeitung von Anfragen verringere. DeepSeek kündigte parallel dazu an, die Gebühren für die Nutzung der KI um „50+ Prozent“ zu senken.
Die chinesische Firma hatte die KI-Welt zu Beginn des Jahres in Aufruhr versetzt. Ihre Software begnügt sich bei vergleichbarer Leistungsfähigkeit mit weniger Rechenleistung als westliche Konkurrenzprodukte. Außerdem kostete das Training der KI deutlich weniger. In China ist seit mehr als einem Jahr ein Preiskampf unter den KI-Anbietern entbrannt.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.