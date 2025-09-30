Vorteilswelt
Modell „V3.2-Exp“

Effizienter: DeepSeek stellt neue KI-Version vor

Web
30.09.2025 07:21
Modell „V3.2-Exp“ soll noch weniger Rechenleistung erfordern.
Modell „V3.2-Exp“ soll noch weniger Rechenleistung erfordern.(Bild: AP/Andy Wong)

Das chinesische Startup DeepSeek hat eine überarbeitete Version seiner gleichnamigen Künstlichen Intelligenz vorgestellt. Das Modell „V3.2-Exp“ sei ein „Zwischenschritt zur Architektur der nächsten Generation“, teilte das Unternehmen am Montag mit.

Es beinhalte demnach unter anderem die Technologie „Sparse Attention“, die den Bedarf an Rechenleistung für die Bearbeitung von Anfragen verringere. DeepSeek kündigte parallel dazu an, die Gebühren für die Nutzung der KI um „50+ Prozent“ zu senken.

Lesen Sie auch:
Die Open-Source-KI DeepSeek R1 versetzt Chinas Wirtschaft einen Innovationsschub und macht das ...
Krone Plus Logo
Während USA verbieten:
DeepSeek wirbelt Chinas Wirtschaft durcheinander
18.03.2025

Die chinesische Firma hatte die KI-Welt zu Beginn des Jahres in Aufruhr versetzt. Ihre Software begnügt sich bei vergleichbarer Leistungsfähigkeit mit weniger Rechenleistung als westliche Konkurrenzprodukte. Außerdem kostete das Training der KI deutlich weniger. In China ist seit mehr als einem Jahr ein Preiskampf unter den KI-Anbietern entbrannt.

