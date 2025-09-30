Effizienter: DeepSeek stellt neue KI-Version vor

Die chinesische Firma hatte die KI-Welt zu Beginn des Jahres in Aufruhr versetzt. Ihre Software begnügt sich bei vergleichbarer Leistungsfähigkeit mit weniger Rechenleistung als westliche Konkurrenzprodukte. Außerdem kostete das Training der KI deutlich weniger. In China ist seit mehr als einem Jahr ein Preiskampf unter den KI-Anbietern entbrannt.