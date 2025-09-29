Russland verlässt Anti-Folter-Abkommen

Putin vergrößert seine Armee weiter

Am Montag wurde zudem per Dekret die Einberufung von 135.000 Männern zum Wehrdienst beschlossen. Eingezogen würden die 18- bis 30-Jährigen in der Zeit vom 1. Oktober bis 31. Dezember, hieß es in dem auch von der Regierungszeitung „Rossijskaja Gaseta“ veröffentlichten Erlass. Eingesetzt werden dürfen die Rekruten in Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine erst nach dem einjährigen Wehrdienst. Sie müssen sich dann per Vertrag zum Kriegsdienst verpflichten.