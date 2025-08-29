Putin zieht 100.000 Soldaten vor Pokrowsk zusammen

Nahe der ostukrainischen Stadt Pokrowsk spitzt sich die Lage weiter zu. Nach offiziellen Angaben sind dort russische Truppen in großer Zahl zusammengezogen. Die Stadt im Gebiet Donezk gilt als strategisch bedeutender Verkehrsknotenpunkt und ist seit Beginn des russischen Angriffskriegs 2022 immer wieder hart umkämpft. Inzwischen steht Pokrowsk von drei Seiten unter Druck.