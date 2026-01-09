Vorteilswelt
Experte ist skeptisch

Vorschulklassen: „Ein Schritt weg von Inklusion“

Steiermark
09.01.2026 08:00
Lars Eichen (kleines Bild) plädiert für ein inklusives Schulsystem.(Bild: Stock Adobe, Uni Graz)

In der Steiermark kehren im Herbst Vorschulklassen zurück – in einem ersten Schritt an bis zu 20 Schulstandorten. Kritisch sieht das Lars Eichen von der Universität Graz. Er ortet einen Rückschritt in Hinblick auf Inklusion. 

0 Kommentare

In der Steiermark gibt es derzeit (im Gegensatz zu anderen Bundesländern) keine Vorschulklassen. Ab Herbst können Schulen aber wieder freiwillig zu diesem System zurückkehren. Es braucht zumindest zehn Schüler mit Entwicklungsverzögerungen, sie steigen nach einem Jahr in die erste Klasse Volksschule ein. Derzeit werden diese Kinder – mit einem separaten Vorschul-Lehrplan – parallel in regulären Klassen unterrichtet. Das sei in der Praxis kaum zu bewerkstelligen, meint Bildungslandesrat Stefan Hermann.

Kritisch sieht die Wiedereinführung von Vorschulklassen Lars Eichen, Leiter des Instituts für Bildungsforschung und PädagogInnenbildung an der Uni Graz: „Aus pädagogischer Sicht sind Vorschulklassen eher ein Schritt weg von Inklusion. Kinder werden gleich zu Beginn der Schullaufbahn separiert und als nicht-schulfähig erklärt. Das macht etwas mit den Kindern.“

„Pädagogisch sinnvollere andere Konzepte“ 
Laut Eichen gibt es andere Konzepte, „die vielversprechender und pädagogisch sinnvoller sind, etwa längere Eingangsphasen. Denkbar ist etwa ein gemeinsamer Unterricht von der ersten bis zur dritten Klasse, dann könnte er dem jeweiligen Entwicklungsstand des Kindes entsprechen.“

Vorschulklassen würden vordergründig gleiche Chancen für alle Kinder versprechen. „Jedoch können auch nach der Vorschulklasse keine gleichen Chancen bestehen“, sagt Eichen. 

Klar sei aber, dass Unterricht mit mehreren Kindern mit verschiedenen Erstsprachen schwierig sei. Daher brauche es mehr Kapazitäten und Personal für ein inklusives Bildungssystem, auch andere Unterstützungssysteme, so Eichen. 

Porträt von Jakob Traby
Jakob Traby
