Vorschulklassen: „Ein Schritt weg von Inklusion“

In der Steiermark gibt es derzeit (im Gegensatz zu anderen Bundesländern) keine Vorschulklassen. Ab Herbst können Schulen aber wieder freiwillig zu diesem System zurückkehren. Es braucht zumindest zehn Schüler mit Entwicklungsverzögerungen, sie steigen nach einem Jahr in die erste Klasse Volksschule ein. Derzeit werden diese Kinder – mit einem separaten Vorschul-Lehrplan – parallel in regulären Klassen unterrichtet. Das sei in der Praxis kaum zu bewerkstelligen, meint Bildungslandesrat Stefan Hermann.