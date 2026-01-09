„Downton Abbey“-Star Michelle Dockery wurde Mama

Vor allem für Dockery ist die Geburt ihres Kindes sicherlich ein Segen. Immerhin liegen hinter der „Downton Abbey“-Schönheit auch harte Zeiten. Vor der Liebe mit Filmproduzent Waller-Bridge, mit dem sie seit 2023 verheiratet ist, war die 44-Jährige nämlich mit Schauspieler John Dineen verlobt. Dieser starb jedoch 2015 mit nur 34 Jahren – nur 15 Monate, nachdem bei ihm eine seltene Krebsart diagnostiziert worden war.