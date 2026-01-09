Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Das Baby ist da!

„Downton Abbey“-Star Michelle Dockery wurde Mama

Society International
09.01.2026 08:01
Im September präsentierte Michelle Dockery noch ihren Babybauch am roten Teppich, mittlerweile ...
Im September präsentierte Michelle Dockery noch ihren Babybauch am roten Teppich, mittlerweile ist die „Downton Abbey“-Schönheit auch schon Mama geworden.(Bild: AP/CJ Rivera)

Das neue Jahr hätte für Michelle Dockery nicht schöner starten können. Die „Downton Abbey“-Darstellerin ist nämlich zum ersten Mal Mama geworden.

0 Kommentare

Bei der Weltpremiere des neuen Films „Downton Abbey: Das große Finale“ im September sorgte Dockery für die süßeste Überraschung des Abends. Die 44-Jährige präsentierte auf dem Red Carpet nämlich stolz ihren Babybauch.

Spaziergang mit Baby
Und mittlerweile scheint das Familienglück der Schauspielerin perfekt. Denn wie das „Hello!“-Magazin berichtete, soll Dockery bereits Mama geworden sein. Demnach wurden die Britin und ihr Ehemann Jasper Waller-Bridge beim Spaziergang mit ihrem Nachwuchs gesichtet.

Michelle Dockery mit Ehemann Jasper Waller-Bridge bei der Weltpremiere von „Downton Abbey: Das ...
Michelle Dockery mit Ehemann Jasper Waller-Bridge bei der Weltpremiere von „Downton Abbey: Das große Finale“ im September(Bild: EPA/NEIL HALL)

Dick eingepackt in einen schwarzen Steppmantel, eine graue Strickhaube und einen roten Schal spazierte Dockery demnach mit zwei Kaffeebechern in der Hand neben ihrem Ehemann, der das gemeinsame Baby in einer Trage vor der Brust trug.

Dockery genießt ihr Glück
Eine offizielle Bestätigung gibt es zwar bisher nicht, aber wie „Hello!“ schrieb, sollen Dockery und Waller-Bridge auch schon einen  „Baby an Bord“- Sticker am Auto angebracht haben. Eine süße Geste, die beweist, wie überglücklich das Paar über den gemeinsamen Nachwuchs ist.

Lesen Sie auch:
Michelle Dockery zeigte sich bei der Premiere des „Downton Abbey“-Finales überglücklich, mit ...
Premiere mit Babybauch
„Downton Abbey“-Star Michelle Dockery schwanger
04.09.2025

Vor allem für Dockery ist die Geburt ihres Kindes sicherlich ein Segen. Immerhin liegen hinter der „Downton Abbey“-Schönheit auch harte Zeiten. Vor der Liebe mit Filmproduzent Waller-Bridge, mit dem sie seit 2023 verheiratet ist, war die 44-Jährige nämlich mit Schauspieler John Dineen verlobt. Dieser starb jedoch 2015 mit nur 34 Jahren – nur 15 Monate, nachdem bei ihm eine seltene Krebsart diagnostiziert worden war.

Porträt von Daniela Altenweisl
Daniela Altenweisl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ausland
Weinviertler Stromhelden holen Berlin aus Blackout
132.000 mal gelesen
Die beiden Monteure Patrick Adamek (li.) und Joachim Sauer beim Einsatz in Berlin
Oberösterreich
Nach „Shopping“-Ausflug droht Disziplinarstrafe
120.379 mal gelesen
Der Unteroffizier (li.) soll im privaten Army-Shop in Enns die dort angebotenen Waren vor ...
Österreich
Teuerung zu hoch: Geduld der Österreicher am Ende
113.150 mal gelesen
14 Prozent der Österreicher sehen gar keine Erholung der Wirtschaft – Teuerung und hohe Kosten ...
Mehr Society International
Das Baby ist da!
„Downton Abbey“-Star Michelle Dockery wurde Mama
Preis-Gala am Sonntag
Julia Roberts und Clooney teilen Golden Globes aus
Brief an US-Präsident
Trump: Sean „Diddy“ Combs bat mich um Begnadigung
„Frustrierend!“
Affleck spricht über größte Karriere-Peinlichkeit
Schock bei Filmdreh
Oscar-Preisträgerin als Kind von Löwen attackiert
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf