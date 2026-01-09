„Downton Abbey“-Star Michelle Dockery wurde Mama

Das neue Jahr hätte für Michelle Dockery nicht schöner starten können. Die „Downton Abbey“-Darstellerin ist nämlich zum ersten Mal Mama geworden.
Bei der Weltpremiere des neuen Films „Downton Abbey: Das große Finale“ im September sorgte Dockery für die süßeste Überraschung des Abends. Die 44-Jährige präsentierte auf dem Red Carpet nämlich stolz ihren Babybauch.
Spaziergang mit Baby
Und mittlerweile scheint das Familienglück der Schauspielerin perfekt. Denn wie das „Hello!“-Magazin berichtete, soll Dockery bereits Mama geworden sein. Demnach wurden die Britin und ihr Ehemann Jasper Waller-Bridge beim Spaziergang mit ihrem Nachwuchs gesichtet.
Dick eingepackt in einen schwarzen Steppmantel, eine graue Strickhaube und einen roten Schal spazierte Dockery demnach mit zwei Kaffeebechern in der Hand neben ihrem Ehemann, der das gemeinsame Baby in einer Trage vor der Brust trug.
Dockery genießt ihr Glück
Eine offizielle Bestätigung gibt es zwar bisher nicht, aber wie „Hello!“ schrieb, sollen Dockery und Waller-Bridge auch schon einen „Baby an Bord“- Sticker am Auto angebracht haben. Eine süße Geste, die beweist, wie überglücklich das Paar über den gemeinsamen Nachwuchs ist.
Vor allem für Dockery ist die Geburt ihres Kindes sicherlich ein Segen. Immerhin liegen hinter der „Downton Abbey“-Schönheit auch harte Zeiten. Vor der Liebe mit Filmproduzent Waller-Bridge, mit dem sie seit 2023 verheiratet ist, war die 44-Jährige nämlich mit Schauspieler John Dineen verlobt. Dieser starb jedoch 2015 mit nur 34 Jahren – nur 15 Monate, nachdem bei ihm eine seltene Krebsart diagnostiziert worden war.
