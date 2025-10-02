„Mann des Spiels“ – dennoch kocht Haaland vor Wut

Am Mittwochabend wurde Erling Haaland zum „Mann des Spiels“ gekürt, wirklich freuen konnte sich der Manchester-City-Superstar trotz des Doppelpacks jedoch nicht. „Ich bin stinksauer“, schimpfte er nach dem 2:2 gegen Monaco.
„Ich habe meine Aufgabe nicht erfüllt, ich habe in der zweiten Halbzeit kein Tor erzielt, um das Spiel zu entscheiden“, übte Haaland scharfe Selbstkritik. Nachsatz: „Ich bin stinksauer!“
Bei der AS von Trainer Adi Hütter markierte der Norweger in seinem 50. CL-Spiel die Treffer 51 und 52. Am Ende musste sich der Premier-League-Spitzenklub dennoch mit einem 2:2 begnügen. Mit einem Elfmeter-Tor in der 90. Minute bestrafte Eric Dier die „Citizens“.
„Wir müssen besser werden“
„Ich denke jetzt nicht an individuelle Rekorde, denn wir müssen besser werden“, betonte Haaland. Hütter freute sich hingegen über den ersten Punkt in der laufenden Champions-League-Saison.
