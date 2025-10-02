Teures Stadtfest sorgt für Ärger im Kaiviertel

Stadtfest kostete Betriebe im Kaiviertel Kunden

Rund 80 Gewerbebetriebe aus dem Viertel hatten die Veranstaltung dann wiederbelebt. Aufgrund ihres eigenen großen Festes hat die Stadt für heuer keine Förderung mehr gewährt. Das habe zur Absage im heurigen Jahr geführt, so die Veranstalter. Wie locker die Stadt jetzt scheinbar die Kostenüberschreitung beim eigenen Fest wegsteckt, sorgt bei den Betrieben im Kaiviertel für Ärger. „Das ist nicht verständlich für irgendjemanden. So ein Umgang mit Steuergeld ist ein fatales Signal“, sagt Organisator Hannes Schwenter. Die Hälfte des Budgets von rund 150.000 Euro hätten die Betriebe aus dem Viertel mit Sponsoren selbst gestemmt. „Uns haben heuer nur 15.000 Euro gefehlt“, sagt Schwenter.