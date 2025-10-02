Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Sie hielt Archie ...“

Sussexes teilen berührende Erinnerung an Goddall

Royals
02.10.2025 08:51
Prinz Harry und Herzogin Meghan trauern um Jane Goodall und teilen einen intimen Moment, den sie ...
Prinz Harry und Herzogin Meghan trauern um Jane Goodall und teilen einen intimen Moment, den sie mit der Schimpansenforscherin erlebt hatten.(Bild: AFP/KIRSTY O&#39;CONNOR)

Prinz Harry und Herzogin Meghan trauern um Jane Goodall und erinnern an eine ganz besondere Begegnung mit der im Alter von 91 Jahren verstorbenen „Schimpansen-Mama“. 

0 Kommentare

Zahlreiche prominente Persönlichkeiten würdigten die berühmte Schimpansenforscherin nach ihrem Tod – unter ihnen auch das Herzogpaar von Sussex. In einem Statement, das das „People“-Magazin veröffentlichte, fanden Harry und Meghan sehr persönliche Worte für Goodall.

„Freundin von uns“
„Dr. Jane Goodall DBE war eine visionäre Humanistin, Wissenschaftlerin, Freundin des Planeten und eine Freundin von uns“, erklärte das Paar sichtlich bewegt von der traurigen Nachricht. 

Und dann teilten Harry und Meghan auch noch eine sehr persönliche Erinnerung an Goodall, die unterstreicht, wie besonders die Verbindung der Sussexes mit der Umweltschützerin war. 

Die Verbindung zwischen Prinz Harry und Jane Goodall war sehr freundschaftlich, wie dieses Foto ...
Die Verbindung zwischen Prinz Harry und Jane Goodall war sehr freundschaftlich, wie dieses Foto aus dem Jahr 2019 beweist. Kurz zuvor besuchte die „Schimpansen-Mama“ die Sussexes in Frogmore Cottage.(Bild: Kirsty Wigglesworth / AP / picturedesk.com)

„Ihr Engagement, Leben zu verändern, ging über das hinaus, was die Welt sah, und auch über das hinaus, was wir persönlich empfanden“, fuhren Harry und Meghan in ihrem Tribut an Goodall fort. Und verrieten: „Sie hielt unseren Sohn Archie, als er gerade geboren worden war, und überschüttete alle, die das Privileg hatten, sie zu kennen, mit Liebe und Fürsorge. Wir werden sie sehr vermissen.“

Besuch in Frogmore Cottage
Goodall besuchte Prinz Harry und seine Meghan im Juni 2019 in Frogmore Cottage, wo das Paar vor ihrem Umzug in die USA gewohnt hatten. Damals war Archie, der heute schon sechs Jahre alt ist, gerade mal ein Monat alt. Auch für Goodall eine bleibende Erinnerung, wie sie später dem „Daily Mail Weekend Magazine“ verriet. 

Denn während des Gesprächs mit Harry sei auch Meghan dazugekommen, um mit Baby Archie zuzuhören. Und wie Goodall damals verriet, habe sie nicht widerstehen können, den Mini-Royal auf den Arm zu nehmen. „Er war sehr klein und verschlafen“, schmunzelte sie. „Und nicht besonders erfreut darüber, von seiner Mutter weitergereicht zu werden.“

Harry vollführte „Schimpansen-Begrüßung“
Harry kannte Goodall seit einem Treffen im Kensington-Palast 2018 persönlich. Der Besuch der Umweltschützerin in Frogmore Cottage fand schließlich im Vorfeld des Global Leadership Meetings für das Roots & Shoots Jugendprogramm des Jane Goodall Institute statt, das in Windsor Castle abgehalten wurde. 

Jane Goodall und Prinz Harry posierten auf Schloss Windsor im Zuge des Roots & Shoots ...
Jane Goodall und Prinz Harry posierten auf Schloss Windsor im Zuge des Roots & Shoots Jugendprogramms mit Jugendlichen.(Bild: Viennareport)

Bei der Veranstaltung, die einen Monat später stattfand, sorgte Prinz Harry schließlich für einen unvergesslichen Moment. Er forderte Goodall nämlich zu einem spontanen Tanz auf der Bühne auf, bei dem er die „Schimpansen-Begrüßung“ vorführte, die sie ihm beim allerersten Aufeinandertreffen beigebracht hatte. 

Lesen Sie auch:
Jane Goodall im Jahr 1997 mit Schimpanse „Bahati“ in Nairobi. 
Großes Vermächtnis
Welt trauert um „Heldin und Freundin“ Jane Goodall
02.10.2025
Jane Goodall
Legendäre Affenforscherin stirbt bei Vortragsreise
01.10.2025

Jane Goodall wurde bereits 2004 von König Charles, damals noch Prinz von Wales, zur Dame Commander of the British Empire ernannt. 

Porträt von Daniela Altenweisl
Daniela Altenweisl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Prinzessin Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung.
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Extremwetter hält Italien und Kroatien in Atem
256.384 mal gelesen
Das im Sommer so sehr aufgeheizte Mittelmeer entlädt derzeit seine ganze Kraft mit starken ...
Ausland
Familienblutbad in München: Sohn erschießt Vater
224.509 mal gelesen
Ein Brand in einem Münchner Einfamilienhaus hat am Mittwoch einen Großeinsatz von Polizei und ...
Tirol
TV-Köche mühten sich vergeblich: Gasthof schließt
179.268 mal gelesen
Krone Plus Logo
Verwaister Gastgarten, verwaiste Gaststuben – so sieht es derzeit beim Ausflugsziel aus.
Gericht
Weitere Ermittlungen gegen Burschen aus Fall Anna
1714 mal kommentiert
Einer der zehn Angeklagten im Prozess vergangene Woche
Innenpolitik
Schumann: „Wir haben keine Pensionen gekürzt“
1339 mal kommentiert
SPÖ-Ministerin Schumann – von der Gewerkschaft in ein Mega-Ressort mit vielen Baustellen und ...
Wirtschaft
Nächste saftige Teuerung bei Lebensmitteln
1161 mal kommentiert
Mehr Royals
„Sie hielt Archie ...“
Sussexes teilen berührende Erinnerung an Goddall
Treffen mit Selenskyj
Prinzessin Anne besucht überraschend die Ukraine
Neuer Lebensabschnitt
Prinzessin Amalia hat Militärausbildung begonnen
Königin Mathilde
Monarchin versprühte ihren Charme in Wiener Museum
Machtwort von Charles!
Keine Weihnachts-Einladung für Andrew und „Fergie“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf