Sussexes teilen berührende Erinnerung an Goddall

„Ihr Engagement, Leben zu verändern, ging über das hinaus, was die Welt sah, und auch über das hinaus, was wir persönlich empfanden“, fuhren Harry und Meghan in ihrem Tribut an Goodall fort. Und verrieten: „Sie hielt unseren Sohn Archie, als er gerade geboren worden war, und überschüttete alle, die das Privileg hatten, sie zu kennen, mit Liebe und Fürsorge. Wir werden sie sehr vermissen.“