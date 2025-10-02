Dem Hirsch so nah: Wilder Zauber vor der Kamera!

Digiscoping – Einstieg mit dem Handy

Wer selbst mit der Kamera in die Natur will, braucht nicht sofort ein Profi-Equipment um zigtausende Euro. „Wichtiger als Technik sind Geduld und Respekt, vor allem gegenüber den Grundeigentümern und Jägern, denn ohne deren Zustimmung geht draußen gar nichts und das gilt es auch zu akzeptieren“, sagt Otmar. „Wer einfach laut durchs Unterholz stapft, vertreibt nämlich alles.“ Denn für das Filmen von Wildtieren braucht es wirklich sehr viel Erfahrung und Wissen. „Ich bin selbst auf einem Bauernhof aufgewachsen und Jäger.“