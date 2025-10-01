Kalsdorf weiter top – St. Anna noch ohne Erfolg!

Aufsteiger Kalsdorf bleibt weiter die Sensation der Regionalliga Mitte. Auch in der neunten Runde gab es für die Steirer einen Sieg! Gar nicht nach Wunsch läuft es bei St. Anna – neun Runden kein Sieg am Konto – Tabellenschlusslicht! Im Video gibt es die Highlights der Runde.