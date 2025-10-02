Start ins Studienjahr: Alles neu macht die AAU

„Die Gesamtzahl der internationalen Studierenden beträgt 30 Prozent, wobei bei den neuzugelassenen Studierenden bereits 40 Prozent international sind. Das ist ein besonders erfreulicher Wert“, heißt es zu Semesterstart von der Uni. Dort haben Studierende im ersten Semester bei den Welcome Days noch heute die Möglichkeit, „sich über den Studienstart zu informieren und in Führungen den Campus sowie die Bibliothek kennenzulernen“, laden die Organisatorinnen Delia Barkowits und Mirjam Resztej ein: „Rund 1000 Studierende nehmen das Angebot an.“