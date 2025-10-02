Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Herzensmensch

Mit jedem Pedaltritt wächst das Spendenkonto

Kärnten
02.10.2025 05:00

Ulrich Mattersberger radelt seit mehr als 30 Jahren für den guten Zweck und sammelte 950.000 Euro. Dieses Jahr möchte der Sportler die Millionengrenze knacken. 

0 Kommentare

Wenn andere schlafen, sitzt er schon längst im Sattel. Um vier Uhr früh beginnt für Ulrich Mattersberger der Tag: zwei Stunden am Ergometer, später das Fitnessstudio, danach noch 50 bis 60 Kilometer in der Natur.

Seit mehr als drei Jahrzehnten steigt der 70-Jährige für Menschen, die Hilfe brauchen in die Pedale. Über 950.000 Euro hat er auf diese Weise schon für soziale Einrichtungen erradelt. Sein großer Traum: die Millionenmarke noch in diesem Jahr zu knacken. „Das wär ein Euro pro Kilometer, das müsst ich zusammenbringen“, lacht Mattersberger.

Schicksalsschlag besiegelte Freundschaft
„Ein Herzensmensch ist für mich jemand, der für andere da ist und sich engagiert. Genau das verkörpert der Ulrich“, sagt Michaela Pacher, die ihn als Herzensmenschen nominierte. Durch ihren Sohn Dominik kreuzten sich ihre Wege bei einem Sportevent in Millstatt. Wenige Tage später verunglückte der junge Mann tödlich. Aus der Tragödie entstand eine liebevolle Freundschaft. „Seit damals haben wir nie den Kontakt verloren“, erinnert sich Mattersberger.

Ulrich Mattersberger radelt seit 30 Jahren für den guten Zweck.
Ulrich Mattersberger radelt seit 30 Jahren für den guten Zweck.(Bild: Evelyn Hronek)
Michaela Pacher nominierte den Sportler für seinen unermüdlichen sozialen Einsatz.
Michaela Pacher nominierte den Sportler für seinen unermüdlichen sozialen Einsatz.(Bild: Evelyn Hronek)
Bereits um vier Uhr morgens radelt er am Ergometer.
Bereits um vier Uhr morgens radelt er am Ergometer.(Bild: Evelyn Hronek)

Seine sportlichen Taten sind ebenso außergewöhnlich wie seine Motivation. Bereits vor 20 Jahren schaffte Mattersberger es ins Guinnessbuch der Rekorde indem er binnen 24 Stunden 1017 Kilometer radelte und insgesamt 30.000 Euro an Spenden lukrierte.

Sein Lebensmotto: „40 Jahre 30 sein. Vielleicht schaff’ ich ja auch 50 Jahre 30 zu sein“, schmunzelt der rüstige Sportler verschmitzt. Ulrich Mattersberger ist mehr als ein Ausdauersportler. Er ist ein Mensch, der zeigt, was es bedeutet, mit Leidenschaft, Konsequenz und einem großen Herzen für andere da zu sein.

Porträt von Christian Krall
Christian Krall
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

US-Präsident Donald Trump war auch auf die Stimmen einiger Demokraten angewiesen. Doch der ...
„Shutdown“, aber:
Trump und Kongressmitglieder werden weiter bezahlt
An Bord mehrerer Segelboote sind Webcams angebracht, die die Reise nach Gaza live im Internet ...
Wie reagiert Israel?
Gaza-Hilfsflotte erreichte „Hochrisikozone“
SPÖ-Ministerin Schumann – von der Gewerkschaft in ein Mega-Ressort mit vielen Baustellen und ...
SPÖ-Sozialministerin
Schumann: „Wir haben keine Pensionen gekürzt“
Zum Glück hatte es geregnet und das Opfer hatte einen Regenschirm dabei.
Vorfall in Indien
Mann wehrt Bärenangriff ab – mit Regenschirm
Lorenz Kraus gab eine schriftliche Erklärung über den Tod seiner Eltern ab. Dann machte er vor ...
Sofort verhaftet
Schockierendes Geständnis bei Live-Interview
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Extremwetter hält Italien und Kroatien in Atem
255.657 mal gelesen
Das im Sommer so sehr aufgeheizte Mittelmeer entlädt derzeit seine ganze Kraft mit starken ...
Ausland
Familienblutbad in München: Sohn erschießt Vater
223.171 mal gelesen
Ein Brand in einem Münchner Einfamilienhaus hat am Mittwoch einen Großeinsatz von Polizei und ...
Tirol
TV-Köche mühten sich vergeblich: Gasthof schließt
171.876 mal gelesen
Krone Plus Logo
Verwaister Gastgarten, verwaiste Gaststuben – so sieht es derzeit beim Ausflugsziel aus.
Gericht
Weitere Ermittlungen gegen Burschen aus Fall Anna
1711 mal kommentiert
Einer der zehn Angeklagten im Prozess vergangene Woche
Innenpolitik
Schumann: „Wir haben keine Pensionen gekürzt“
1336 mal kommentiert
SPÖ-Ministerin Schumann – von der Gewerkschaft in ein Mega-Ressort mit vielen Baustellen und ...
Wirtschaft
Nächste saftige Teuerung bei Lebensmitteln
1161 mal kommentiert
Mehr Kärnten
„Krone“-Herzensmensch
Mit jedem Pedaltritt wächst das Spendenkonto
Regen Spielverderber
Kalsdorf weiter top – St. Anna noch ohne Erfolg!
Erntebilanz 2024
Hitze und Regen machten Strich durch Rechnung
Krone Plus Logo
Nur 2000 Euro Aktiva
Promi-Konkurs im Schatten von Haider und Hypo
Wahre Rumpelpiste
Deshalb wird beschädigte Straße nicht saniert
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf