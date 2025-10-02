Mit jedem Pedaltritt wächst das Spendenkonto

Schicksalsschlag besiegelte Freundschaft

„Ein Herzensmensch ist für mich jemand, der für andere da ist und sich engagiert. Genau das verkörpert der Ulrich“, sagt Michaela Pacher, die ihn als Herzensmenschen nominierte. Durch ihren Sohn Dominik kreuzten sich ihre Wege bei einem Sportevent in Millstatt. Wenige Tage später verunglückte der junge Mann tödlich. Aus der Tragödie entstand eine liebevolle Freundschaft. „Seit damals haben wir nie den Kontakt verloren“, erinnert sich Mattersberger.