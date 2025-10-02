Nachbar: „Niemand wollte was mit ihm zu tun haben“

„Phantom“ in der Nachbarschaft

Ansonsten scheint P. eher ein „Phantom“ in der Nachbarschaft gewesen zu sein: Weder beim Fleischhauer noch in der Post, einem Restaurant oder beim nahe gelegenen Bäcker kennt man Martin P. Nicht einmal für einen 94-jährigen Nachbarn, der hier seit 1950 wohnt, ist er ein Begriff. „Wir haben hier vorhin die Sirenen gehört und Polizeiautos gesehen“, sagte eine Mitarbeiterin der Fleischhauerei zu „Focus Online“. „Da kriegt man direkt Gänsehaut“, so die Verkäuferin, nachdem sie von den Hintergründen erfahren hatte. „Man kann sich das gar nicht vorstellen.“