Krone Plus Logo

90.000 Euro Unterhalt

„Habe 22 Jahre lang für falschen Sohn bezahlt“

Salzburg
02.10.2025 06:00
Erst 22 Jahre nach der Geburt seines angeblichen Sohnes zeigte ein DNA-Test: Herbert Humer ist ...
Erst 22 Jahre nach der Geburt seines angeblichen Sohnes zeigte ein DNA-Test: Herbert Humer ist nicht der Erzeuger des Burschen. Er überwies der Mutter während dieser Zeit mehr als 90.000 Euro an Unterhalt.(Bild: Tröster Andreas)

Mehr als 90.000 Euro für nichts! Der Salzburger Herbert Humer glaubte jahrelang, Vater eines Sohnes zu sein. Dann zeigte ein DNA-Test eindeutig: Er ist nicht der Erzeuger des Buben. Der „Krone“ erzählt er die Hintergründe seiner Geschichte, die noch nicht zu Ende ist.  

0 Kommentare

Ein ungutes Gefühl hatte er bereits seit etlichen Jahren. Gedanken wie „Der Bub hat so gar nichts von mir“ kreisten immer wieder in seinem Kopf. Ein richtiges Vater-Sohn-Verhältnis wollte sich seit der Geburt des kleinen Thomas (Name von der Redaktion geändert) im Jahr 2002 nie einstellen.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Nikolaus Klinger
Nikolaus Klinger
Salzburg
