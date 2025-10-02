„Habe 22 Jahre lang für falschen Sohn bezahlt“
90.000 Euro Unterhalt
Mehr als 90.000 Euro für nichts! Der Salzburger Herbert Humer glaubte jahrelang, Vater eines Sohnes zu sein. Dann zeigte ein DNA-Test eindeutig: Er ist nicht der Erzeuger des Buben. Der „Krone“ erzählt er die Hintergründe seiner Geschichte, die noch nicht zu Ende ist.
Ein ungutes Gefühl hatte er bereits seit etlichen Jahren. Gedanken wie „Der Bub hat so gar nichts von mir“ kreisten immer wieder in seinem Kopf. Ein richtiges Vater-Sohn-Verhältnis wollte sich seit der Geburt des kleinen Thomas (Name von der Redaktion geändert) im Jahr 2002 nie einstellen.
