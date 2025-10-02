So sieht Westösterreichs erste WG für Mädchen aus

Der Wunsch nach einer Wohngemeinschaft (WG) für Kinder und Jugendliche mit einer Essstörung wie Anorexie oder Bulimie in Westösterreich existiert seit Jahren. Nun geht er endlich in Erfüllung – und zwar ab nächster Woche in Innsbruck! Die „Krone“ hat sich die Räumlichkeiten im Detail angesehen und kennt alle Details – siehe auch Video oben.