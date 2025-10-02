So sieht Westösterreichs erste WG für Mädchen aus

Der Wunsch nach einer Wohngemeinschaft (WG) für Kinder und Jugendliche mit einer Essstörung wie Anorexie oder Bulimie in Westösterreich existiert seit Jahren. Nun geht er endlich in Erfüllung – und zwar ab nächster Woche in Innsbruck! Die „Krone“ hat sich die Räumlichkeiten im Detail angesehen und kennt alle Details – siehe auch Video oben.
„Eine WG für junge Frauen mit Essstörung kommt“ – das titelte die „Krone“ am 1. November 2023. „Dieses Thema wurde politisch immer wieder hin- und hergeschoben. Ich habe es aufgegriffen, führe seither zahlreiche Gespräche, habe einen Runden Tisch initiiert und von meiner Abteilung die Umsetzung einer derartigen Wohngemeinschaft prüfen lassen“, betonte damals Tirols Soziallandesrätin Eva Pawlata (SPÖ) gegenüber der „Krone“ und ergänzte: „Wir werden dieses Projekt im Laufe des Jahres 2024 realisieren.“
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.