So viel Steuergeld erhält allein eine Tanzgruppe

Die Tanzgruppe Liquid Loft hat den Stadtrechnungshof auf den Plan gerufen, der die Jahre 2021 bis 2023 unter die Lupe genommen hat. Sie ist zwar in weiten Teilen der Bevölkerung unbekannt, wird aber von der Stadt Wien alljährlich mit hohen Beträgen gefördert. Zwei Dinge stechen im Prüfbericht ins Auge: