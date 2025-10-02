Strom- und Gasverbrauch im August leicht gesunken

In Österreich ist der Stromverbrauch im August 2025 gegenüber dem Vorjahresmonat um 0,3 Prozent auf 5,03 Terawattstunden (TWh) gesunken. Beim Gas lag der Rückgang bei 1,0 Prozent auf 3,02 TWh, geht aus der aktuellen Monatsstatistik der Regulierungsbehörde E-Control hervor. Die Stromerzeugung stieg mit 6,56 TWh erstmals in diesem Jahr über das Vorjahresniveau und lag um 8,3 Prozent höher als im August 2024.