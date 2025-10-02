Strom- und Gasverbrauch im August leicht gesunken

In Österreich ist der Stromverbrauch im August 2025 gegenüber dem Vorjahresmonat um 0,3 Prozent auf 5,03 Terawattstunden (TWh) gesunken. Beim Gas lag der Rückgang bei 1,0 Prozent auf 3,02 TWh, geht aus der aktuellen Monatsstatistik der Regulierungsbehörde E-Control hervor. Die Stromerzeugung stieg mit 6,56 TWh erstmals in diesem Jahr über das Vorjahresniveau und lag um 8,3 Prozent höher als im August 2024.
Während Laufkraftwerke um 4,5 Prozent mehr produzierten und Speicherkraftwerke ein Plus von 1,2 Prozent verzeichneten, lag die Erzeugung aus Wärmekraftwerken um 3,8 Prozent unter dem Vorjahreswert.
Kräftig zulegten die erneuerbaren Energien: Windkraftwerke erzeugten um 37,4 Prozent mehr, Photovoltaikanlagen um rund 27,2 Prozent. Insgesamt steuerte die Wasserkraft 61,3 Prozent, Wind 8,2 Prozent und PV bereits 18,6 Prozent zur Stromproduktion bei.
Stromimport rückläufig, Exporte gestiegen
Beim Stromhandel gingen die Importe mit 1,56 TWh um 11,3 Prozent zurück, die Exporte stiegen hingegen um 13,4 Prozent auf 2,15 TWh.
Die heimische Gasproduktion (inkl. biogene Einspeisungen) sank um 12,5 Prozent auf 0,47 TWh. Aus den Speichern wurden 3,2 TWh entnommen (-3,4 Prozent), während mit 11,0 TWh um 16,0 Prozent mehr eingespeichert wurde. Der Speicherinhalt lag per Ende August mit 81,5 TWh deutlich unter dem Vorjahreswert von 93,7 TWh.
Auch im Gasaußenhandel war ein Plus zu verzeichnen: Die Importe aus dem Ausland stiegen auf 18,1 TWh (+20,3 Prozent), die Exporte erhöhten sich um 23,1 Prozent auf 7,58 TWh. Der Importsaldo lag damit um 1,63 TWh höher als im August 2024.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.