Rapperin Nina Chuba erhält eigene „Fortnite“-Insel

Bei dem interaktiven „Fornite“-Abenteuer können die Spielerinnen und Spieler – gemeinsam mit der virtuellen Musikerin – auf der tropischen Insel „Star Tycoon“ Fragmente für Chubas neuen Song „Rage Girl“ sammeln und außerdem die virtuelle Variante ihres Studios und ihrer Tourbühne bauen, wie Sony Music Entertainment mitteilte. Höhepunkt sei die digitale Performance des Songs „Rage Girl“, die es exklusiv in „Fortnite“ geben werde.