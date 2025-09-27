KI-Werkzeug entzifferte verwitterte Flaschenpost

„Bei einer Flaschenpost könnte es zum Beispiel sein, dass die KI an dem Satz ‘wer diese Flaschenpost findet, schreibe mir bitte‘ erkennen kann, dass es sich um einen Brief aus einer Flaschenpost handelt.“ Die KI sei zudem in der Lage, mögliche unleserliche Text-Lücken im Dokument aufzufüllen, sagt der KI-Experte. „Wenn die KI schon einmal eine Flaschenpost oder einen ähnlichen Brief gesehen hat, kann sie das daraus ableiten.“ Auch Schriftpassagen und Adressen könnten dann erkannt werden.