Statt Erstattung der Kosten nur Gutschein erhalten

Künstlerin zahlte die 700 Euro schließlich zurück

Die AK stellte klar, dass die Absage durch die Kursleiterin erfolgt sei und die vereinbarte und bereits bezahlte Leistung von ihr nicht erbracht wurde. Eine Verschiebung um ein Jahr sei für Konsumenten nicht zumutbar, somit hätten die Freundinnen Anspruch auf Rückerstattung der Kosten. Die Künstlerin lenkte schließlich ein und überwies den bezahlten Betrag zurück.