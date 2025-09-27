Statt Erstattung der Kosten nur Gutschein erhalten

Zwei Freundinnen aus Oberösterreich buchten Plätze für einen Kreativ-Workshop im März 2025. Der Termin wurde kurzfristig von der Künstlerin abgesagt, doch anstatt das Geld zurückzubekommen, sollten die beiden Frauen mit Gutscheinen abgespeist werden.
Der von den Oberösterreicherinnen gebuchte Kreativ-Workshop um insgesamt 700 Euro sollte im März dieses Jahres stattfinden. Sechs Tage vor Kursbeginn sagte die Kursleiterin den Termin aber aus familiären Gründen ab, um drei Monate später Ersatztermine im Jahr 2026 bekannt zu geben.
Da eine der beiden Frauen im Tourismus beschäftigt ist, war eine so lange Vorausplanung nicht möglich. Die Oberösterreicherinnen ersuchten die Kursleiterin um Rückerstattung des Kursbeitrags, blitzten aber ab.
Denn die Künstlerin verwies auf ihre Allgemeinen Geschäftsbedingungen und bot stattdessen einen Gutschein für einen späteren Kurs oder ihren Online-Shop an. Die Freundinnen wandten sich an die Arbeiterkammer Oberösterreich, die bei der Kursleiterin intervenierte.
Künstlerin zahlte die 700 Euro schließlich zurück
Die AK stellte klar, dass die Absage durch die Kursleiterin erfolgt sei und die vereinbarte und bereits bezahlte Leistung von ihr nicht erbracht wurde. Eine Verschiebung um ein Jahr sei für Konsumenten nicht zumutbar, somit hätten die Freundinnen Anspruch auf Rückerstattung der Kosten. Die Künstlerin lenkte schließlich ein und überwies den bezahlten Betrag zurück.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.