99% für Schwentner

Graz-Wahl 2026: Grüne Spitzenkandidatin fixiert

Steiermark
27.09.2025 13:38
Judith Schwentner tritt erneut für die Grünen an.
Judith Schwentner tritt erneut für die Grünen an.(Bild: Jauschowetz Christian)

Nun haben sich auch die Grünen festgelegt: Vizebürgermeisterin Judith Schwentner wird die Partei wenig überraschend in die Graz-Wahl im kommenden Jahr führen. Sie erhielt bei der grünen Mitgliederversammlung am Samstag knapp 99 Prozent der Stimmen.

„Ich danke für das spürbare Vertrauen und freue mich von Herzen, dass wir Graz als Bewegung auch in Zukunft mit dem nötigen Mut und Zusammenhalt gestalten wollen“, sagte die 57-Jährige, die bereits bei der Wahl 2021 an der Spitze der grünen Liste gestanden war.

„Mehr Grün, mehr Platz, mehr Miteinander“
In der aktuellen Periode fungiert sie als Vizebürgermeisterin und verantwortet unter anderem das strittige Thema Verkehr. „Mehr Grün, mehr Platz, mehr Miteinander“ seien die Schwerpunkte, die sie auch im nächsten Wahlkampf in die Waagschale werfen wolle, so Schwentner am Samstag.

Bekannte Gesichter, ein Neuling und zwei Fragezeichen
Ebenfalls erneut antreten wird Bürgermeisterin Elke Kahr für die KPÖ, wie sie im Sommer bekannt gab. Die Freiheitlichen schicken mit dem Straßganger Bezirksmandatar René Apfelknab ein bisher weitgehend unbeschriebenes Blatt ins Rennen, in der SPÖ hat Ex-Soziallandesrätin Doris Kampus die besten Karten. Bei der ÖVP wird Stadtrat Kurt Hohensinner als logischer Spitzenkandidat gehandelt, noch offen ist die Entscheidung bei NEOS und KFG.

Porträt von Steirerkrone
Steirerkrone
