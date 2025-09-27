Graz-Wahl 2026: Grüne Spitzenkandidatin fixiert

Nun haben sich auch die Grünen festgelegt: Vizebürgermeisterin Judith Schwentner wird die Partei wenig überraschend in die Graz-Wahl im kommenden Jahr führen. Sie erhielt bei der grünen Mitgliederversammlung am Samstag knapp 99 Prozent der Stimmen.
„Ich danke für das spürbare Vertrauen und freue mich von Herzen, dass wir Graz als Bewegung auch in Zukunft mit dem nötigen Mut und Zusammenhalt gestalten wollen“, sagte die 57-Jährige, die bereits bei der Wahl 2021 an der Spitze der grünen Liste gestanden war.
„Mehr Grün, mehr Platz, mehr Miteinander“
In der aktuellen Periode fungiert sie als Vizebürgermeisterin und verantwortet unter anderem das strittige Thema Verkehr. „Mehr Grün, mehr Platz, mehr Miteinander“ seien die Schwerpunkte, die sie auch im nächsten Wahlkampf in die Waagschale werfen wolle, so Schwentner am Samstag.
Bekannte Gesichter, ein Neuling und zwei Fragezeichen
Ebenfalls erneut antreten wird Bürgermeisterin Elke Kahr für die KPÖ, wie sie im Sommer bekannt gab. Die Freiheitlichen schicken mit dem Straßganger Bezirksmandatar René Apfelknab ein bisher weitgehend unbeschriebenes Blatt ins Rennen, in der SPÖ hat Ex-Soziallandesrätin Doris Kampus die besten Karten. Bei der ÖVP wird Stadtrat Kurt Hohensinner als logischer Spitzenkandidat gehandelt, noch offen ist die Entscheidung bei NEOS und KFG.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.