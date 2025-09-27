Graz-Wahl 2026: Grüne Spitzenkandidatin fixiert

Bekannte Gesichter, ein Neuling und zwei Fragezeichen

Ebenfalls erneut antreten wird Bürgermeisterin Elke Kahr für die KPÖ, wie sie im Sommer bekannt gab. Die Freiheitlichen schicken mit dem Straßganger Bezirksmandatar René Apfelknab ein bisher weitgehend unbeschriebenes Blatt ins Rennen, in der SPÖ hat Ex-Soziallandesrätin Doris Kampus die besten Karten. Bei der ÖVP wird Stadtrat Kurt Hohensinner als logischer Spitzenkandidat gehandelt, noch offen ist die Entscheidung bei NEOS und KFG.