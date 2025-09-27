Kehrtwende: Jetzt doch grünes Licht für A9-Ausbau

Geld kommt von Vignetten und Maut

Die Asfinag wird nun offiziell mit der Weiterführung des Projekts betraut, das sich aktuell in einer „frühen Planungsphase“ befindet. Bevor mit dem Bau begonnen werden kann, stehen eine Bedarfs- und eine UVP-Prüfung an. Ob ein Umweltverträglichkeitsverfahren notwendig sein wird, ist aktuell noch unklar. Ziel ist es, diese Phase in fünf Jahren, also bis 2030, abgeschlossen zu haben.