Schwarzenegger gibt auf der Wiesn den Takt an

LIVE: 2:0! Brentford überrollt Manchester United
Premier League
Hollywood-Star Arnold Schwarzenegger hat auf dem Münchner Oktoberfest zum Taktstock gegriffen. Im Marstall-Festzelt dirigierte der gebürtige Steirer am Freitagabend die Band und die singende Menge – und hatte dabei sichtlich Spaß.
Anschließend machte der ehemalige Gouverneur von Kalifornien Selfies mit den Musikern.
Begleitet wurde der 78-Jährige von seiner Partnerin Heather, Sohn Christopher und dem Wiesnwirt Siegfried Able.
Es war nicht der erste Besuch Schwarzeneggers auf dem größten Volksfest der Welt im deutschen Bundesland Bayern. Auch den Dirigentenstab im Marstall-Zelt übernahm der „Terminator“ nicht zum ersten Mal.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.