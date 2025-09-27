Vorteilswelt
Gut gelaunt mit Sohn

Schwarzenegger gibt auf der Wiesn den Takt an

Adabei
27.09.2025 13:47
Arnold Schwarzenegger mit Sohn Christopher
Arnold Schwarzenegger mit Sohn Christopher(Bild: Felix Hörhager / dpa / picturedesk.com)

Hollywood-Star Arnold Schwarzenegger hat auf dem Münchner Oktoberfest zum Taktstock gegriffen. Im Marstall-Festzelt dirigierte der gebürtige Steirer am Freitagabend die Band und die singende Menge – und hatte dabei sichtlich Spaß. 

Anschließend machte der ehemalige Gouverneur von Kalifornien Selfies mit den Musikern.

Begleitet wurde der 78-Jährige von seiner Partnerin Heather, Sohn Christopher und dem Wiesnwirt Siegfried Able.

Es war nicht der erste Besuch Schwarzeneggers auf dem größten Volksfest der Welt im deutschen Bundesland Bayern. Auch den Dirigentenstab im Marstall-Zelt übernahm der „Terminator“ nicht zum ersten Mal.

