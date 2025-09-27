„Die Spieler und Funktionäre standen Kopf an Kopf“

Austria-Stürmer Johannes Eggestein bestreitet am Sonntag (17) sein erstes Wiener Derby. Emotionale Duelle erlebte der 27-Jährige mit St. Pauli in der Vergangenheit gegen den HSV.
Vor 1589 Tagen und 3000 Fans blieb er mit dem LASK in der Coronazeit bei seinem bisher letzten Duell gegen Rapid chancenlos – 0:3. Am Sonntag kehrt Stürmer Johannes Eggestein nach Hütteldorf zurück, steht neben Radonjic, Tae-Seok Lee, Saljic, Botic und Boateng vor dem Derby-Debüt für die Austria. „Ich freue mich riesig, kann gut einschätzen, was uns für eine Stimmung erwarten wird“, meint Eggestein. Mit St. Pauli erlebte der 27-Jährige bereits gegen Hamburg packende, mitreißende „Schlachten“. „Die ganze Stadt ist elektrisiert, der Puls steigt minütlich an. Einmal hatten wir gegen den HSV die Partie absolut unter Kontrolle, führten 2:0. Nach der Pause machte uns aber starker Schneefall einen Strich durch die Rechnung. Da kam auch die Rasenheizung nicht mehr mit, gab’s nur ein bitteres 2:2“, erzählt Eggestein.
