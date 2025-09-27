„Die Spieler und Funktionäre standen Kopf an Kopf“

Vor 1589 Tagen und 3000 Fans blieb er mit dem LASK in der Coronazeit bei seinem bisher letzten Duell gegen Rapid chancenlos – 0:3. Am Sonntag kehrt Stürmer Johannes Eggestein nach Hütteldorf zurück, steht neben Radonjic, Tae-Seok Lee, Saljic, Botic und Boateng vor dem Derby-Debüt für die Austria. „Ich freue mich riesig, kann gut einschätzen, was uns für eine Stimmung erwarten wird“, meint Eggestein. Mit St. Pauli erlebte der 27-Jährige bereits gegen Hamburg packende, mitreißende „Schlachten“. „Die ganze Stadt ist elektrisiert, der Puls steigt minütlich an. Einmal hatten wir gegen den HSV die Partie absolut unter Kontrolle, führten 2:0. Nach der Pause machte uns aber starker Schneefall einen Strich durch die Rechnung. Da kam auch die Rasenheizung nicht mehr mit, gab’s nur ein bitteres 2:2“, erzählt Eggestein.