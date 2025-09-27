Vorteilswelt
Erneuter Vorfall

Dänemark: Drohnen-Alarm über Militärstützpunkt

Ausland
27.09.2025 11:57
Eine mobile Radarstation in Dänemark, die zusätzlich Stellung bezogen hatte.
Eine mobile Radarstation in Dänemark, die zusätzlich Stellung bezogen hatte.(Bild: EPA/Steven Knap)

Die dänischen Behörden haben einen erneuten Drohnenvorfall gemeldet. Über dem größten Militärstützpunkt des Landes seien am Freitagabend mehrere Stunden lang ein bis zwei nicht identifizierte Drohnen gesichtet worden, sagte ein Polizeisprecher am Samstag der Nachrichtenagentur AFP mit Blick auf die Militärbasis Karup. 

Den Angaben des Sprechers zufolge war unklar, woher die Flugkörper kamen. „Wir haben sie nicht abgeschossen“, sagte er.

  In den vergangenen Tagen hatte es in Dänemark mehrere Drohnen-Überflüge an Flughäfen gegeben. In der Nacht auf Donnerstag waren solche unbemannten Flugkörper über den Flughäfen Aalborg, Esbjerg und Sönderborg sowie über dem Luftwaffenstützpunkt Skrydstrup entdeckt worden. Bereits in der Nacht auf Dienstag musste der Flugbetrieb am Kopenhagener Flughafen eingestellt werden, weil mehrere große Drohnen stundenlang über das Gelände geflogen waren.

Die Karte zeigt betroffene Flughäfen in Dänemark mit Sperren nach Drohnenalarm am 22. beziehungsweise 24. September. Besonders der Flughafen Kopenhagen war am Montag stundenlang lahmgelegt. Quelle: APA.

„Hybride Angriffe“
Regierungschefin Mette Frederiksen sprach nach den Vorfällen der vergangen Tage von „hybriden Angriffen“. Bisher gibt es keine Hinweise darauf, wer für die Vorfälle verantwortlich ist. Russland hat jegliche Verwicklung zurückgewiesen.

Die EU will angesichts der Vorfälle den Aufbau eines Abwehrsystems gegen unbemannte Luftfahrzeuge vorantreiben. Am Freitag berieten Vertreter der acht an Russland oder die Ukraine angrenzenden EU-Mitgliedstaaten sowie Dänemark und der Ukraine per Videoschaltung über den sogenannten Drohnenwall.

