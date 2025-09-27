Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Internationaler Bewerb

Diese Kärntner Lokführerin fährt an die Spitze

Kärnten
27.09.2025 14:00
Klaudia Malej kann eine Vielzahl von Loks steuern.
Klaudia Malej kann eine Vielzahl von Loks steuern.(Bild: Harald Eisenberger)

Das Kärntner Multitalent Klaudia Malej erhielt einen internationalen Preis für ihre Arbeit. Sie hat den Schritt zu den ÖBB als Quereinsteigerin gewagt und ist begeistert.

0 Kommentare

Durch Leidenschaft, Verantwortungsbewusstsein und besonderes Engagement schaffte es Klaudia Malej zu einer internationalen Auszeichnung. Beim Transporeon Summit in Amsterdam, einem der wichtigsten Treffen der Transport- und Logistikbranche, wurde die Kärntnerin als „Train Driver of the Year“ geehrt.

Die Universallokführerin steuert 15 verschiedene Loktypen, fährt sowohl Personen- als auch Güterzüge und transportiert Rohstoffe wie Holz und Erz, aber auch Container mit Konsumgütern quer durch Österreich sowie über die Landesgrenzen hinaus. „Dabei ist es meine Aufgabe, nicht nur den technischen Betrieb des Zuges zu gewährleisten, sondern auch alle spezifischen Vorschriften und Sicherheitsbestimmungen in verschiedenen Ländern zu beachten“, erklärt die Preisträgerin, welche den internationalen Güterverkehr besonders spannend findet.

„Ich habe meinen Traumjob gefunden“, freut sich Klaudia Malej über ihre Auszeichnung.
„Ich habe meinen Traumjob gefunden“, freut sich Klaudia Malej über ihre Auszeichnung.(Bild: ÖBB RCG/Kapeller)

Als Quereinsteigerin lenkt sie mehrere Hundert Meter lange und bis zu 2000 Tonnen schwere Züge mit Begeisterung: „Ich habe einfach meinen Traumjob gefunden.“

Die ÖBB suchen jedes Jahr im Schnitt rund 4100 neue Mitarbeiter – auch Quereinsteiger wie die frischgebackene Preisträgerin sind herzlich willkommen. „Die Transportbranche lebt von engagierten Menschen. Deswegen: Traut euch! Wenn ihr Interesse, Teamgeist und Verantwortungsbewusstsein mitbringt, dann könnt ihr wirklich etwas bewegen“, freut sich Malej auf viele zukünftige Arbeitskollegen. Info: karriere.oebb.at

Porträt von Christian Krall
Christian Krall
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Von links: Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan und US-Präsident Donald Trump haben sich ...
Trotz Konfliktpunkten
Trump: Erdogan leistet „hervorragende Arbeit“
Mobilität im Wandel
E-Mobility: Ist Europa fit für die Zukunft?
Neben den Stelzen wird der Kirchturm auch durch eine Stahlröhrenkonstruktion stabilisiert.
Wegen Bauprojekt
Im Zentrum Londons „schwebt“ plötzlich eine Kirche
In Berlin hat ein Lotto-Spieler den Eurojackpot geknackt. Damit gewinnt er 120 Millionen Euro ...
120 Millionen Euro
Berliner knackt Eurojackpot und meldet sich nicht
Trump auf der Pannen-Rolltreppe im UNO-Hauptquartier
Ruf nach Entlassung
Trump zu Pannen-Auftritt: „Dreifache Sabotage“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Gericht
Fall Anna (12): Freisprüche für alle Angeklagten
122.604 mal gelesen
Angeklagte am ersten Prozesstag.
Steiermark
Als Babys vertauscht, nach 35 Jahren gefunden
108.454 mal gelesen
Jessica (links) und Doris haben sich gefunden. Die „Krone“ kennt ihre Geschichte. 
Steiermark
„Viele haben uns angerufen und mit uns geweint“
107.381 mal gelesen
Evelin und Josef Grünwald haben Doris (re.) adoptiert. Dies wurde notwendig, als 2012 ans Licht ...
Gericht
Fall Anna (12): Freisprüche für alle Angeklagten
3222 mal kommentiert
Angeklagte am ersten Prozesstag.
Innenpolitik
Kickl mit 96,94 Prozent als Parteiobmann bestätigt
1885 mal kommentiert
Herbert Kickl wurde mit knapp 97 Prozent wieder zum FPÖ-Parteichef gewählt.
Außenpolitik
Meinl-Reisinger mit emotionaler Rede vor UNO
1290 mal kommentiert
Beate Meinl-Reisinger
Mehr Kärnten
Internationaler Bewerb
Diese Kärntner Lokführerin fährt an die Spitze
Überfall in Klagenfurt
Vermummter Räuber bedrohte Trafikanten mit Waffe
Zu Kinderdorf-Skandal
Cernko: „Gibt viele, die sich den Arsch aufreißen“
Trotz Finanzsorgen
Kaum Rückhalt für Ausverkauf des Familiensilbers
Politiker im Vorstand?
Investoren machen offizielles Angebot für Austria!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf