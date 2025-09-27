Diese Kärntner Lokführerin fährt an die Spitze

Die Universallokführerin steuert 15 verschiedene Loktypen, fährt sowohl Personen- als auch Güterzüge und transportiert Rohstoffe wie Holz und Erz, aber auch Container mit Konsumgütern quer durch Österreich sowie über die Landesgrenzen hinaus. „Dabei ist es meine Aufgabe, nicht nur den technischen Betrieb des Zuges zu gewährleisten, sondern auch alle spezifischen Vorschriften und Sicherheitsbestimmungen in verschiedenen Ländern zu beachten“, erklärt die Preisträgerin, welche den internationalen Güterverkehr besonders spannend findet.