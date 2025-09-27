Diese Kärntner Lokführerin fährt an die Spitze

Das Kärntner Multitalent Klaudia Malej erhielt einen internationalen Preis für ihre Arbeit. Sie hat den Schritt zu den ÖBB als Quereinsteigerin gewagt und ist begeistert.
Durch Leidenschaft, Verantwortungsbewusstsein und besonderes Engagement schaffte es Klaudia Malej zu einer internationalen Auszeichnung. Beim Transporeon Summit in Amsterdam, einem der wichtigsten Treffen der Transport- und Logistikbranche, wurde die Kärntnerin als „Train Driver of the Year“ geehrt.
Die Universallokführerin steuert 15 verschiedene Loktypen, fährt sowohl Personen- als auch Güterzüge und transportiert Rohstoffe wie Holz und Erz, aber auch Container mit Konsumgütern quer durch Österreich sowie über die Landesgrenzen hinaus. „Dabei ist es meine Aufgabe, nicht nur den technischen Betrieb des Zuges zu gewährleisten, sondern auch alle spezifischen Vorschriften und Sicherheitsbestimmungen in verschiedenen Ländern zu beachten“, erklärt die Preisträgerin, welche den internationalen Güterverkehr besonders spannend findet.
Als Quereinsteigerin lenkt sie mehrere Hundert Meter lange und bis zu 2000 Tonnen schwere Züge mit Begeisterung: „Ich habe einfach meinen Traumjob gefunden.“
Die ÖBB suchen jedes Jahr im Schnitt rund 4100 neue Mitarbeiter – auch Quereinsteiger wie die frischgebackene Preisträgerin sind herzlich willkommen. „Die Transportbranche lebt von engagierten Menschen. Deswegen: Traut euch! Wenn ihr Interesse, Teamgeist und Verantwortungsbewusstsein mitbringt, dann könnt ihr wirklich etwas bewegen“, freut sich Malej auf viele zukünftige Arbeitskollegen. Info: karriere.oebb.at
