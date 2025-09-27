Vor Europacup: „Für die Sicherheit ist gesorgt“

Atzgersdorfs Handball-Verein erlebt dieses Wochenende einen Ausnahmezustand. Die Vorkehrungen für das Europacup-Doppel der Damen gegen das israelische Team von Holon Yuvalim sind groß. Die Lackner-Halle steht unter „Beobachtung“. Boss Mahr will das Sportliche in das Zentrum rücken.
„Ich habe so etwas noch nie erlebt. Der Aufwand ist einfach enorm.“ Atzgersdorf-Boss Christian Mahr hat seit Tagen, ja mehr: seit Wochen nur eines im Kopf – das Europacup-Heimdoppel am Samstag und Sonntag (je 18 Uhr) gegen die Israelis von Holon Yuvalim, für das höchste Sicherheitsvorkehrungen nötig sind. „Schon nach der Ankunft auf dem Flughafen wurden die Gäste in Kleinbussen abgeholt und im begleiteten Konvoi zum Hotel gebracht. Dazu wurde die Lackner-Halle versperrt, sie wird beim Spiel drinnen wie draußen beobachtet“, so Mahr vor dem heutigen Handball-Tag von MADx WAT Atzgersdorf, den die Zweitliga-Herren gegen Eggenburg eröffnen. „Danach wird die Halle für den Europacup geräumt, gibt es eine letzte Sicherheitsbegehung. Nach strengen Kontrollen dürfen die Zuschauer rein. Ich finde es sehr gut, dass für die Sicherheit aller absolut gesorgt ist.“ Der Boss rechnet mit einer vollen Halle, also 500 Anhängern.
