Prominenter Besuch

Schweinsteiger mischt Österreichs Unterhaus auf

Fußball International
27.09.2025 12:53
Bastian Schweinsteiger zog im heimischen Unterhaus die Blicke auf sich.
Bastian Schweinsteiger zog im heimischen Unterhaus die Blicke auf sich.(Bild: Krone KREATIV/APA/AFP/INA FASSBENDER, instagram.com/sr_olka)

Da schau her! Ein Weltmeister mischt das heimische Unterhaus auf: Bastian Schweinsteiger unterstützte am Freitag die Damenmannschaft von SR Oberlangkampfen.

Wie der Tiroler Klub in den sozialen Medien mitteilt, kam der einstige deutsche Weltklasse-Kicker und nunmehrige TV-Experte auf Einladung ins neue Erlenaustadion. Der Weltmeister von 2014 besuchte das Damenspiel gegen Westendorf.

Kabinen-Motivator und Linienrichter
In der Kabine gab’s für die Akteurinnen von Oberlangkampfen noch hilfreiche Tipps, am Ende musste man sich dennoch „nach schweren Eigenfehlern“ mit 3:4 geschlagen geben.

Interessant: Schweinsteiger war in der zweiten Spielhälfte auch als Linienrichter im Einsatz. Ein Weltmeister zum Anfassen …

Folgen Sie uns auf