Schweinsteiger mischt Österreichs Unterhaus auf

Da schau her! Ein Weltmeister mischt das heimische Unterhaus auf: Bastian Schweinsteiger unterstützte am Freitag die Damenmannschaft von SR Oberlangkampfen.
Wie der Tiroler Klub in den sozialen Medien mitteilt, kam der einstige deutsche Weltklasse-Kicker und nunmehrige TV-Experte auf Einladung ins neue Erlenaustadion. Der Weltmeister von 2014 besuchte das Damenspiel gegen Westendorf.
Kabinen-Motivator und Linienrichter
In der Kabine gab’s für die Akteurinnen von Oberlangkampfen noch hilfreiche Tipps, am Ende musste man sich dennoch „nach schweren Eigenfehlern“ mit 3:4 geschlagen geben.
Interessant: Schweinsteiger war in der zweiten Spielhälfte auch als Linienrichter im Einsatz. Ein Weltmeister zum Anfassen …
