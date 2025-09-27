Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Richterwechsel

Benko: Atempause für Millionenberater Gusenbauer

Wirtschaft
27.09.2025 12:45
Alfred Gusenbauer stellte René Benkos Signa Holding Millionenhonorare in Rechnung.
Alfred Gusenbauer stellte René Benkos Signa Holding Millionenhonorare in Rechnung.(Bild: Krone KREATIV/EXPA/APA/picturedesk.com, Helmut Fohringer/picturedesk.com)

Der Insolvenzverwalter der Signa Holding fordert von Altkanzler Alfred Gusenbauer Millionen zurück. Nun kommt es bei den Anfechtungsklagen zu Verzögerungen: Der Richter, der sich in die komplexe Causa bereits eingearbeitet hatte, wird befördert und mit 1. November an ein anderes Gericht berufen.

0 Kommentare

Am Freitag erstattete Insolvenzverwalter Christof Stapf den Gläubigern der Signa Holding seinen fünften Bericht. René Benkos oberste Konzerngesellschaft, die im Verbund mit den Tochterunternehmen Signa Prime und Signa Development Ende 2023 für die größte Pleite der europäischen Nachkriegsgeschichte gesorgt hat, war laut einem Sachverständigen bereits mit November 2023 materiell zahlungsunfähig. Bislang haben Gläubiger alleine bei der Holding 449 Forderungen in Höhe von 8,352 Milliarden Euro angemeldet. Davon hat der Insolvenzverwalter 2,758 Milliarden Euro anerkannt und 5,594 Milliarden bestritten.

Interessant erscheint ein Blick auf die Anfechtungsansprüche, die der Masseverwalter gerichtlich geltend macht: Denn während die strafrechtliche Aufarbeitung der Causa Signa-Benko zügig voranschreitet – die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft hat dem Landesgericht Innsbruck im September eine zweite Anklage gegen Signa-Gründer René Benko vorgelegt –, muss laut Stapf bei der zivilrechtlichen Bereinigung des Milliardendesasters mit „erheblichen Verfahrensverzögerungen“ gerechnet werden. 

Richter war „bestens eingearbeitet“
Der Hintergrund laut „Krone“-Recherchen: Der zuständige Richter, der laut dem vertraulichen Bericht des Masseverwalters in sämtlichen Verfahren bereits „bestens eingearbeitet“ war, wird befördert und mit 1. November an ein übergeordnetes Gericht versetzt.

Ein Umstand, der etwa dem ehemaligen Signa-Beirat und langjährigen Benko-Berater Alfred Gusenbauer eine unerwartete Verschnaufpause verschafft. Gegen den Altkanzler und ehemaligen SPÖ-Bundesparteichef bzw. seine Projektgesellschaft sind seitens der Signa Holding momentan zwei Anfechtungsklagen anhängig. In Summe geht es für Gusenbauer alleine bei der Holding bislang um rund fünf Millionen Euro. Als ehemaliger Aufsichtsratschef der Signa Prime und der Signa Development hat der 65-jährige Ex-Politiker allerdings noch ganz andere juristische Baustellen. Er selbst bestreitet jegliches Fehlverhalten.

Lesen Sie auch:
Das Bankhaus Bär geriet nach den Signa-Pleiten in Turbulenzen.
Geldkarussell
Signa: 62-Millionen-Klage gegen Schweizer Bank Bär
24.09.2025
SMS aufgetaucht
Benkos Manager gesteht: War „Unterschriftenaugust“
12.09.2025
Betrügerische Krida
Neue Anklage trifft jetzt auch Frau Benko
11.09.2025

Von der Verzögerung betroffen sind auch Klagen der Signa Holding gegen einen weiteren Beirat sowie gegen die Laura Privatstiftung (Innsbruck) und die Ingbe Stiftung (Liechtenstein), die als Vermögens-Bunker der Benkos gelten.

Porträt von Rainer Fleckl
Rainer Fleckl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Alfred Gusenbauer
Innsbruck
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Mehr Wirtschaft
Richterwechsel
Benko: Atempause für Millionenberater Gusenbauer
„Ist eine Bedrohung“
Trump fordert Entlassung hoher Microsoft-Managerin
Start für 2029 geplant
EZB plant weitere Experimente mit dem Digital-Euro
Je nach Chip-Anzahl
US-Regierung plant Zölle auf Elektronikprodukte
Krone Plus Logo
Knill im Interview
Industrie warnt: Sind am Weg zur Staatswirtschaft!
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine