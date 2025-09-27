Benko: Atempause für Millionenberater Gusenbauer

Ein Umstand, der etwa dem ehemaligen Signa-Beirat und langjährigen Benko-Berater Alfred Gusenbauer eine unerwartete Verschnaufpause verschafft. Gegen den Altkanzler und ehemaligen SPÖ-Bundesparteichef bzw. seine Projektgesellschaft sind seitens der Signa Holding momentan zwei Anfechtungsklagen anhängig. In Summe geht es für Gusenbauer alleine bei der Holding bislang um rund fünf Millionen Euro. Als ehemaliger Aufsichtsratschef der Signa Prime und der Signa Development hat der 65-jährige Ex-Politiker allerdings noch ganz andere juristische Baustellen. Er selbst bestreitet jegliches Fehlverhalten.