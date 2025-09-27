Premier League: Trainer muss nach Fehlstart gehen!

„Die Ergebnisse und Leistungen in der zweiten Hälfte der letzten Saison und zu Beginn der Saison 2025/26 haben nicht den Erwartungen entsprochen“, begründete der Klub den Schritt. Ein Wechsel auf der Trainer-Position sei „notwendig, um die Position der Mannschaft in der Premier League so schnell wie möglich zu verbessern“.