Reißleine gezogen

Premier League: Trainer muss nach Fehlstart gehen!

Premier League
27.09.2025 12:17
Graham Potter muss gehen.
Graham Potter muss gehen.(Bild: AFP/PAUL ELLIS)

West Ham United zieht die Reißleine: Nach dem Fehlstart in der Premier League muss Trainer Graham Potter seinen Posten räumen!

„Die Ergebnisse und Leistungen in der zweiten Hälfte der letzten Saison und zu Beginn der Saison 2025/26 haben nicht den Erwartungen entsprochen“, begründete der Klub den Schritt. Ein Wechsel auf der Trainer-Position sei „notwendig, um die Position der Mannschaft in der Premier League so schnell wie möglich zu verbessern“.

Nach sechs Spieltagen liegt West Ham mit drei Punkten nur auf Rang 19 der Premier League.

Kommt Ex-Nottingham-Coach?
„Das Verfahren zur Ernennung eines Nachfolgers ist im Gange“, heißt es vonseiten des Vereins. Mit Nuno Espirito Santo, der Anfang September bei Nottingham Forest entlassen worden, steht ein bekannter Name bereits in der Pole-Position.

