Handels-Gehaltsplus könnte 2,9% betragen

Mit dieser Lösung würde keine Seite das Gesicht verlieren: Die Handelsangestellten, die ohnehin meist nicht so gut verdienen, würden ein Gehaltsplus erhalten, das weit über dem Lohnplus der Metaller liegt. Aber auch die Handelsunternehmen könnten damit wohl leben, weil sie – wie bereits vor einem Jahr – die Inflation erneut nicht ganz abdecken müssen.