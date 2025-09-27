Italiens Appelle prallen an Gaza-Hilfsflotte ab

Berichte über Meinungsverschiedenheiten

Neben dem schlechten Wetter gebe es offenbar auch Meinungsverschiedenheiten unter den Aktivisten, berichteten italienische Medien. Nach außen werde versucht, ein einheitliches Bild in Bezug auf das Missionsziel zu vermitteln – eine Mission, die nicht nur humanitär, sondern auch symbolisch sei. Ziel sei es nicht nur, Hilfsgüter für die leidende Bevölkerung zu liefern, sondern auch, die von Israel verhängte Seeblockade, die als illegal angesehen wird, zu durchbrechen.