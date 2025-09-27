Trump fordert Entlassung hoher Microsoft-Managerin

US-Präsident Donald Trump hat den Softwarekonzern Microsoft aufgefordert, seine Chefin für globale Angelegenheiten, Lisa Monaco, zu entlassen. Diese war zuvor für die demokratischen Präsidenten Obama sowie Biden tätig.
„Sie ist eine Bedrohung für die nationale Sicherheit der USA“, begründete Trump am Freitag dies auf seiner Online-Plattform Truth Social. Ihr Zugang zu hochsensiblen Informationen bei Regierungsaufträgen sei inakzeptabel und könne nicht geduldet werden. Monaco war früher unter demokratischen Präsidenten für die Regierung tätig.
Feldzug gegen Andersdenkende
Monaco war Sicherheitsberaterin in der Regierung von Präsident Barack Obama und stellvertretende Justizministerin unter Joe Biden. Sie arbeitet seit Juli für Microsoft. US-Präsident Donald Trump setzt damit seine Vergeltungskampagne gegen seine politischen Gegner fort.
Das US-Justizministerium hatte am Donnerstag Anklage gegen den früheren FBI-Direktor James Comey erhoben. Er hatte die Bundespolizei FBI geleitet, als diese eine Untersuchung der Verbindungen zwischen Trumps Wahlkampfteam 2016 und der russischen Regierung einleitete. Comey werden Falschaussage und die Behinderung einer Untersuchung des Kongresses vorgeworfen. Bei einer Verurteilung drohen Comey bis zu fünf Jahre Haft.
Weitere Anklagen zu erwarten
Trump sagte am Freitag, er erwarte weitere Anklagen gegen von ihm als Feinde wahrgenommene Personen. „Ich denke, es wird andere geben“, sagte er vor Reportern, fügte jedoch hinzu, er habe keine Liste.
Seit seiner Rückkehr ins Amt im Jänner hat Trump seine Macht als Präsident genutzt, um Anwaltskanzleien zu behindern, die von ihm abgelehnte Anliegen vertreten. Zudem setzte er Bundesmittel als Druckmittel für Veränderungen an Universitäten ein und entließ Staatsanwälte, die an Ermittlungen gegen ihn beteiligt waren. Er drängte auf Anklagen gegen den ehemaligen Nationalen Sicherheitsberater John Bolton, die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James und den demokratischen Senator Adam Schiff.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.